Toronto gewinnt Auftakt in NBA-Finalserie gegen Golden State

vor 32 Minuten

TORONTO - Die Toronto Raptors um Basketball-Star Kawhi Leonard haben im Finale der nordamerikanischen NBA einen Auftakterfolg gefeiert. Die Kanadier gewannen das erste Spiel der diesjährigen Finalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 118:109 (59:49).

Superstar Stephen Curry (r) verlor mit den Golden State Warriors das erste Finale. © Frank Gunn/The Canadian Press/AP (dpa)



Superstar Stephen Curry (r) verlor mit den Golden State Warriors das erste Finale. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP (dpa)



Das zweite Spiel in der Best-of-Seven-Serie wird am Sonntag ebenfalls in der kanadischen Metropole ausgetragen. Der 27-jährige Leonard erzielte 23 Punkte und holte acht Rebounds. Pascal Siakam war mit 32 Punkten der erfolgreichste Werfer aufseiten der Raptors. Der Topscorer war Golden States Superstar Stephen Curry (34 Punkte).

dpa