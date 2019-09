Ein 24-jähriger Autofahrer übersah am Samstagabend beim Abbiegen auf die B289 bei Horb am Main einen 25-jährigen Motorradfahrer. Der Biker prallte nahezu ungebremst in die linke Fahrzeugseites des VW Tiguan und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Im Wagen wurde ein Zweijähriger durch den Aufprall schwer verletzt.

Am Samstag rückt das "Blaue Eck" in Forchheim erneut in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das Areal am nördlichen Ende der Hauptstraße verwandelte sich in einen regelrechten Laufsteg für die aktuelle Herbstmode. Bis zum Abend konnten die Besucher sich die neuesten Impressionen in Sachen Styling holen, und nebenher kühle Drinks genießen und Musik lauschen.