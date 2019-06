Trump kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an

vor 1 Stunde

WASHINGTON - Im eskalierenden Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump neue schwere Sanktionen gegen das Land angekündigt. An diesem Montag würden "bedeutende zusätzliche Sanktionen" verkündet, schrieb Trump auf Twitter.

Donald Trump im Garten des Weißen Hauses. Der US-Präsident hat weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. © Andrew Harnik/AP (dpa)



Donald Trump im Garten des Weißen Hauses. Der US-Präsident hat weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Foto: Andrew Harnik/AP (dpa)



Er stellte zugleich in Aussicht, die Strafmaßnahmen wieder außer Kraft zu setzen - als Bedingung dafür hatte er zuvor genannt, dass sich die Führung in Teheran dauerhaft dazu verpflichten müsse, keine Atombombe zu bauen. Trump schrieb, er freue sich auf den Tag, wo die Sanktionen wieder aufgehoben würden - "je früher, desto besser".

Ein F/A-18F Super Hornet Kampfflugzeug wird auf dem Startdeck des US-Flugzeugträgers Abraham Lincoln zum Start vorbereitet. © MC2 Matt Herbst/Navy Office of Information/CENTCOM (dpa)



Ein F/A-18F Super Hornet Kampfflugzeug wird auf dem Startdeck des US-Flugzeugträgers Abraham Lincoln zum Start vorbereitet. Foto: MC2 Matt Herbst/Navy Office of Information/CENTCOM (dpa)



US-Streitkräfte führten unterdessen nach einem Medienbericht mit Trumps Genehmigung einen Cyber-Angriff gegen die iranischen Revolutionsgarden. Die "Washington Post" berichtete am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf informierte Kreise, der Angriff am Donnerstagabend habe Computersystemen der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) gegolten, die zum Abschuss und zur Kontrolle von Raketen genutzt würden.

Die Zeitung schrieb weiter, der Angriff durch das Cyber-Kommando der US-Streitkräfte habe zwar militärische Kontrollsysteme der Revolutionsgarden im Iran lahmgelegt, aber nicht zu Opfern geführt. Das US-Militär habe den Cyber-Angriff vorgeschlagen, nachdem die USA die IRGC für Attacken auf zwei Öltanker im Golf von Oman Mitte des Monats verantwortlich machten. Der US-Angriff auf die Computersysteme sei über Wochen oder gar Monate vorbereitet worden.

Zu seinem Angebot an Teheran sagte Trump vor Journalisten: "Wenn sie dem zustimmen, werden sie ein wohlhabendes Land haben, sie werden so glücklich sein, und ich werde ihr bester Freund sein." In Anlehnung an seinen alten Wahlkampfslogan "Make America Great Again" ("Macht Amerika wieder großartig") fügte er hinzu: "Wir werden es "Make Iran Great Again" nennen, ergibt das Sinn? "Make Iran Great Again", das ist in Ordnung für mich."

Weiter sagte Trump mit Blick auf die von streng muslimischen Geistlichen kontrollierte iranische Führung, es könne sehr schnell einen Deal geben. Das liege an ihnen. "Aber wenn sie sich dumm benehmen, wird das nie passieren." Trump flog am Samstag per Hubschrauber nach Camp David im US-Bundesstaat Maryland, wo er bei Treffen und Telefonaten über die Iran-Krise berate wollte.

Offen blieb zunächst, welche neuen Sanktionen kommen sollen. Trump sagte, bereits die derzeitigen Wirtschaftssanktionen hätten den Iran hart getroffen, nun würden "viele weitere" folgen. "Iran ist im Augenblick ein wirtschaftliches Chaos, sie gehen durch die Hölle." Die USA würden nicht zulassen, dass der Iran über Atomwaffen verfüge.

Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich Ende der Woche gefährlich zugespitzt. Der Iran schoss am Donnerstag zuerst eine Aufklärungsdrohne ab, die nach Angaben aus Teheran den Luftraum des Landes verletzt und auf Warnungen nicht reagiert hatte. Nach US-Angaben flog das unbemannte Flugzeug dagegen in internationalem Luftraum.

Die USA bereiteten nach dem Abschuss der Drohne einen Gegenschlag für Freitag vor, den Trump nach seinen Worten nur zehn Minuten zuvor stoppte. Er begründete das mit der erwarteten Zahl von 150 Todesopfern im Iran. Trump verteidigte seine Entscheidung am Samstag und betonte zugleich, die militärische Option sei "immer auf dem Tisch, bis wir das gelöst bekommen".

Trump bekräftigte, der Tod so vieler Menschen wäre unverhältnismäßig gewesen im Vergleich zum Abschuss eines unbemannten Flugzeugs. "Ich habe viele Freunde, die Iraner sind", sagte er. "Ich will nicht 150 Iraner töten." Der Präsident fügte hinzu: "Jeder hat gesagt, ich bin ein Kriegstreiber, und jetzt sagen sie, ich bin eine Taube. Und ich denke, ich bin keins von beidem, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Ich bin ein Mann mit gesundem Menschenverstand. Und das ist es, was wir in diesem Land brauchen."

Auf die Frage, ob er dem Urteil seines Sicherheitsberaters John Bolton traue, sagte Trump: "Ja, das tue ich. Ich habe John Bolton, von dem ich definitiv sagen würde, dass er ein Falke ist, und ich habe andere Leute, die auf der anderen Seite der Gleichung sind. Und am Ende treffe ich die Entscheidung." Kritiker werfen dem Hardliner Bolton vor, Trump in einen bewaffneten Konflikt mit dem Iran treiben zu wollen.

Trump sagte, die Iraner hätten am Freitag auch ein bemanntes US-Flugzeug mit 38 Personen an Bord im Visier gehabt ohne es abzuschießen. "Ich denke, dass es sehr klug von ihnen war, das nicht zu tun. Und wir wissen zu schätzen, dass sie es nicht getan haben."

Die iranischen Revolutionsgarden hatten mitgeteilt, sie hätten am Donnerstag - nicht am Freitag - neben der Drohne auch ein bemanntes US-Aufklärungsflugzeug vom Typ Poseidon abschießen können.

Der Iran drohte den USA am Samstag mit Konsequenzen, sollten sie den Luftraum des Landes verletzen. Dem Iran sei gleichgültig, was Trump sage oder welche Entscheidungen er treffe, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. "Wichtig ist nur, dass wir keine Verletzungen unserer Grenzen dulden und auf jede Gefahr konsequent reagieren werden."

Hintergrund der Spannungen ist das von den USA im Mai 2018 einseitig aufgekündigte Atomabkommen. Trump will die Führung in Teheran mit härtesten Wirtschaftssanktionen zwingen, einer Neuverhandlung und schärferen Auflagen zuzustimmen. Der Iran lehnt das ab. Solange Trump nicht zum Atomdeal zurückkehre und die Sanktionen nicht aufhebe "wird der Iran nicht mit den USA verhandeln, auch wenn es zu weiteren Spannungen führen sollte", sagte Präsident Hassan Ruhani.

Bundeskanzlerin Angela Merkel warb für eine friedliche Lösung. "Ich sage, dass das nicht nur eine Hoffnung sein darf, sondern dass da mit allergrößter Ernsthaftigkeit dafür gearbeitet werden muss", sagte die CDU-Politikerin beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Das britische Außenministerium teilte mit, der zuständige Staatssekretär Andrew Murrison werde am Sonntag in den Iran reisen, um über eine Deeskalation zu reden. Murrison werde auch die internationale Sorge über das Verhalten des Irans zum Ausdruck bringen und über dessen Drohungen, sich nicht mehr an das Atomabkommen zu halten.

Die USA beantragten eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Die Beratungen sollen am Montag hinter verschlossenen Türen stattfinden.

dpa