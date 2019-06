Trump läutet Wiederwahl-Kampagne mit heftigen Attacken ein

WASHINGTON/ORLANDO - Mit heftigen Angriffen auf die Demokraten und einem neuen Slogan hat US-Präsident Donald Trump offiziell seine Kampagne für die erhoffte Wiederwahl 2020 begonnen.

Donald Trump zu Beginn der Wahlkampfveranstaltung im Amway Center in Orlando. © Evan Vucci/AP (dpa)



Gemeinsam mit seinen Anhängern werde er "Amerika weiterhin großartig machen" und dann dafür sorgen, dass es auch "wirklich großartig bleibt", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) vor rund 20.000 jubelnden Zuhörern in Orlando (Florida).

Der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko hat nicht ganz so geklappt wie angekündigt: Donald Trump vor Prototypen der Grenzmauer. © K.C. Alfred/San Diego Union-Tribune via ZUMA (dpa)



Unter ihm werde das Land besser dastehen als je zuvor. "Und deswegen stehe ich hier vor Euch, um offiziell meinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu starten."

Spektakuläres Treffen - bislang ohne echte Abrüstungsfortschritte: Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump im Juni 2018. © Evan Vucci/AP (dpa)



Trump erklärte "Keep America Great" zu seinem neuen Wahlkampfmotto für 2020, auf Deutsch in etwa: Sorgt dafür, dass Amerika großartig bleibt. In die Wahl 2016 war Trump mit dem Slogan "Make America Great Again" gezogen ("Macht Amerika wieder großartig"). Trump nannte dies den besten Wahlkampfslogan aller Zeiten. Das ausgegebene Ziel sei jedoch weitgehend erreicht.

Lastwagen an einem Grenzzaun in Tijuana: Trump hatte neue Strafzölle angekündigt, bis es dann doch eine vorübergehende Einigung gab. © Hans-Maximo Musielik/AP (dpa)



"Wir werden nicht verlieren", sagte Trump seinen Anhängern mit Blick auf die Präsidentenwahl im November nächsten Jahres. "Ich werde euch niemals enttäuschen."

Mehr als jedes dritte EU-Unternehmen, das in China tätig ist, wird durch den Handelsstreit negativ beeinflusst. © CHINATOPIX (dpa)



Eindringlich warnte Trump vor einem Wahlsieg der Demokraten. "Unsere radikalen demokratischen Gegner sind von Hass, Vorurteilen und Wut getrieben", sagte er. "Sie wollen euch zerstören und sie wollen unser Land zerstören, wie wir es kennen."

Die Demokraten wollten Amerika zu einem sozialistischen Staat machen, die US-Bürger ihrer Grundrechte berauben und die Grenzen für illegal einwandernde Migranten öffnen, behauptete Trump. Er werde nicht zulassen, dass es dazu komme. Der Präsident mahnte, es stehe viel auf dem Spiel, und rief seine Anhänger eindringlich dazu auf, wählen zu gehen.

Neben seinen gewohnten Angriffen auf die Demokraten und die Medien spulte Trump bei der mehr als einstündigen Rede größtenteils sein übliches Repertoire an Wahlkampfbotschaften ab. Der Präsident erklärte, keine andere US-Regierung habe derart viel erreicht wie seine in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Die Wirtschaft stehe besser da denn je, die Arbeitslosigkeit sei auf einem historischen Tiefpunkt und international seien die USA wieder respektiert.

"Der amerikanische Traum ist zurück", sagte Trump. "Er ist größer und stärker und besser denn je." Mit konkreten Aussagen über seine künftige politische Agenda hielt er sich aber zurück.

Trump wurde in Florida von Vizepräsident Mike Pence, dessen Ehefrau Karen und der First Lady Melania Trump begleitet. Sein Stellvertreter Pence sagte: "Wir haben 2016 Geschichte geschrieben und wir werden wieder Geschichte schreiben." Auch Trumps Familie, Mitglieder seiner Regierung und einige republikanische Senatoren waren bei dem Wahlkampfauftakt mit dabei.

Dass Trumps Team als Ort dafür Florida wählte, ist kein Zufall. Der Sonnenstaat im Süden gilt als Schlüssel zum Wahlsieg. Mit 29 Wahlmännern ist Florida gemeinsam mit New York der drittgewichtigste Bundesstaat im US-Wahlsystem nach Texas und Kalifornien - und mit Abstand der größte "Swing State". Darunter versteht man die Bundesstaaten, in denen ungewiss ist, ob die Demokraten oder Republikaner dort siegen werden.

Um Trump herauszufordern, bewerben sich mehr als 20 Demokraten um die Kandidatur ihrer Partei. Namentlich nannte Trump nur die beiden bislang aussichtsreichsten demokratischen Bewerber: den früheren Vizepräsidenten Joe Biden und den unabhängigen Senator Bernie Sanders, der sich schon 2016 um die Kandidatur für die Demokraten bemüht hatte. Beide potenziellen Herausforderer bedachte Trump mit den üblichen Schmähungen: Sanders nannte er den "verrückten Bernie" ("Crazy Bernie"), Biden den "schläfrigen Joe" ("Sleepy Joe").

Sanders schrieb auf Twitter, Trump habe die großen Herausforderungen des Landes bei seinem Auftritt in Orlando gar nicht angesprochen. "Trump lebt in einem Paralleluniversum", kritisierte er. "Er hat keinen Bezug zu den normalen Menschen. Er muss besiegt werden."

Bei den Republikanern gibt es außer Trump bislang nur einen weiteren Kandidaten, der für die Partei in die Wahl ziehen will. Dabei handelt es sich um den früheren Gouverneur des US-Bundesstaats Massachusetts, Bill Weld. Ihm werden aber keine nennenswerten Chancen eingeräumt, Trump die Kandidatur der Republikaner streitig zu machen.

dpa