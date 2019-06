Trump und Kim schütteln an innerkoreanischer Demarkationslinie Hände

vor 1 Stunde

PANMUNJOM - US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag an der innerkoreanischen Grenzlinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. Direkt an der Demarkationslinie schüttelten sich beide die Hände.

dpa