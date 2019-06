Trump will Kim ins Weiße Haus einladen

PANMUNJOM - US-Präsident Donald Trump will den nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong Un nach Washington einladen. Er wolle ihn "jetzt gleich ins Weiße Haus einladen", sagte Trump am Sonntag bei seinem Besuch an der innerkoreanischen Grenze in Panmunjom.

