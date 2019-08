TSV 1860: Zweimal Bayernliga, einmal Landesliga

WEISSENBURG - FC Bayern München, 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, FC Augsburg, Wacker Burghausen, Viktoria Aschaffenburg. Alles klangvolle Namen im bayerischen Fußball. Und allesamt Gegner für die Juniorenfußball-Mannschaften des TSV 1860 Weißenburg in der neuen Saison 2019/2020.

TSV 1860 gegen TSV 1860: Die Weißenburger spielten vergangene Saison in der Landesliga noch gegen die U16 der Münchner Löwen (unser Bild). Jetzt treffen sie nach dem Bayernliga-Aufstieg auf die erste Mannschaft der Sechziger, sprich die U17. © Foto: Uwe Mühling



Schon seit Jahren gelten die Weißenburger mit ihrer intensiven Jugendarbeit als Aushängeschild des Kreises Neumarkt/Jura. In der kommenden Spielzeit hat die Qualität ein neues, bislang noch nie da gewesenes Niveau erreicht. Gleich drei TSV-1860-Teams spielen auf Verbandsebene: die U17 und die U15 in der Bayernliga, die U19 in der Landesliga.

Auch Fußball-Abteilungsleiterin Alexandra Wagner-Hamm zeigt sich stolz: "Das ist ein Highlight für den Verein und ein Alleinstellungsmerkmal in der Region." Was Wagner-Hamm besonders toll findet, ist die Tatsache, dass Jungs, die richtig gut kicken können, jetzt in Weißenburg in einer Liga spielen können, für die sie sonst sehr weit fahren müssten.

Gehen wir mal dem Alter nach: Die U19 (A-Jugend) ist als Meister der Bezirksoberliga direkt in die Landesliga Nord aufgestiegen. Dort trifft das Weißenburger Team, das von Philipp Ersfeld trainiert wird, auf folgende Mannschaften: SK Lauf, Würzburger FV, Baiersdorfer SV, JFG Steigerwald, TSV Großbardorf, FC Eintracht Bamberg, Viktoria Aschaffenburg, TV 1848 Erlangen, JFG Kreis Würzburg Süd-West, SpVgg Bayern Hof, SpVgg SV Weiden, JFG Wendelstein und FSV Erlangen-Bruck.

Auftakt für die U19 wäre eigentlich am Samstag, 31. August, mit einem Heimspiel gegen den mittelfränkischen Konkurrenten aus Lauf. Die Partie wurde jedoch auf den 8. Dezember verlegt, sodass es für die TSV-Jungs erst am 8. September in Baiersdorf losgeht. Die Heimpremiere folgt dann am 14. September gegen Erlangen-Bruck. Hauptziel des Aufsteigers ist natürlich der Klassenerhalt.

Ähnlich sieht es bei der U17 (B-Junioren) aus: Sie hat einen furiosen Durchmarsch von der Bezirksoberliga in die Bayernliga hingelegt. Selbige ist in dieser Klasse eingleisig und beschert reihenweise Spiele gegen namhafte Gegner: Neben dem TSV 1860 Weißenburg spielen in der 14er-Liga auch folgende Teams: TSV 1860 München, FC Ingolstadt, FC Bayern München II, 1. FC Nürnberg II, FC Augsburg II, SSV Jahn Regensburg, FC Memmingen, FC Schweinfurt 05, ASV Neumarkt, SV Wacker Burghausen, SpVgg GW Deggendorf, FC Würzburger Kickers und SpVgg Ansbach.

Die Weißenburger um Trainer Robert Eigner starten am Sonntag, 1. September, auswärts in Deggendorf, müssen anschließend nach Ansbach (8. September), ehe am Samstag, 14. September, das erste Heimmatch zugleich das Schlagerspiel gegen den FC Bayern München II (U16) beschert. Anstoß ist um 17 Uhr im Sportpark Rezataue. Und wieder eine Woche später geht es zum Club nach Nürnberg, wo ebenfalls dessen U16 am Valznerweiher wartet (21. September, 11.30 Uhr). Während die Bayern, der FCN und der FC Augsburg jeweils mit ihrem jüngeren Jahrgang, sprich der U16, in der Bayernliga vertreten sind, sind es beim TSV 1860 München und beim FC Ingolstadt jeweils die U17-Teams. Am 6. Oktober kommt es zum Duell TSV 1860 gegen TSV 1860, wenn die Weißenburger bei den Münchner Löwen antreten müssen.

Während die U19 und die U17 Neuland betreten, geht die U15 (C-Jugend) des TSV 1860 bereits in ihre dritte Bayernliga-Saison in Serie. Diesmal allerdings nicht mehr in der Süd-, sondern erstmals in der Nord-Gruppe. Das heißt, die Strecken werden im Schnitt kürzer und es gibt auch mehrere Duelle gegen mittelfränkische Mannschaften.

Trainer der U15 ist weiterhin

Christoph Jäger, der mit seiner Truppe auf folgende Kontrahenten trifft: FC Coburg, Bayern Hof, FC Schweinfurt 05, Viktoria Aschaffenburg, SGV Nürnberg-Fürth, SC Eltersdorf, JFG Wendelstein, ASV Neumarkt, Quelle Fürth, JFG Deichselbach-Regnitzau, TSV Großbardorf, SpVgg Bayreuth und FC Eintracht Bamberg.

Das ursprünglich geplante Weißenburger Auftaktspiel zu Hause gegen Wendelstein wurde vom 31. August auf den 25. September verschoben, sodass der Startschuss nun am Samstag, 7. September, auswärts bei der SpVgg Bayern Hof fällt. Heimpremiere ist am Sonntag, 15. September, um 10.30 Uhr gegen Eltersdorf.

Alles in allem wird es in der neuen Saison reichlich hochklassigen Juniorenfußball in Weißenburg geben, der viele Zuschauer anlocken dürfte. Hinzu kommen dann auch noch die nachgeordneten Teams in der Bezirksoberliga (U16 und U13) sowie in der Kreisliga (U14 und U12).

UWE MÜHLING