"Twin Peaks"-Stars trauern um Peggy Lipton

vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Die Stars der Kultserie "Twin Peaks" trauern um US-Schauspielerin Peggy Lipton. "Unsere Herzen sind voller Schwermut", schrieben die Macher der Serie am Sonntag auf der offiziellen Facebook-Seite. Hauptdarsteller Kyle MacLachlan (60) twitterte: "Wir verlieren eine wunderschöne Seele."

US-Schauspielerin Rashida Jones (l) und ihre Mutter Peggy Lipton beim Sundance Film Festival 2012. Foto: George Frey (dpa)



Lipton, die in David Lynchs Mystery-Reihe die Rolle der Restaurantbesitzerin Norma Jennings spielte, starb Medienberichten zufolge am Samstag mit 72 Jahren an einem Krebsleiden. Die "Los Angeles Times" und andere US-Medien zitierten aus einer Erklärung der Töchter.

Die aus New York stammende Darstellerin hatte ihre Karriere mit 15 Jahren als Model begonnen. Mit 19 erhielt sie ihre erste TV-Rolle. Den Durchbruch schaffte sie mit der Fernsehserie "The Mod Squad", für die sie auch einen Golden Globe erhielt.

Lipton heiratete 1974 den Musiker und Produzenten Quincy Jones und zog sich daraufhin für mehrere Jahre aus der Schauspielerei zurück. Das Paar, das zwei Töchter hat, ließ sich 1989 scheiden. In ihren 2005 erschienen Memoiren "Breathing Out" erzählt Lipton auch von rassistischen Anfeindungen wegen ihrer Ehe mit Jones, wie die "LA Times" berichtet.

dpa