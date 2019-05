Unfall auf A9: Mindestens ein Toter und 13 Schwerverletzte

vor 13 Minuten

LEIPZIG - Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus sind auf der Autobahn 9 nahe Leipzig mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle neben dem verunglückten Bus. © Jan Woitas (dpa)



Demnach überschlug sich der Bus des Unternehmens Flixbus zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Bad Dürrenberg. Anschließend blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen. Vier Hubschrauber und mehr als zehn Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu bergen.

Die A9 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. © Strauss-News (dpa)



Nach Angaben der Polizei waren zum Zeitpunkt des Unfalls mehr als 70 Fahrgäste an Bord des Busses. Die A9 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

dpa