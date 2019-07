Unwetterfront stört Freiluftfeste

vor 56 Minuten

BERLIN - Eine Unwetterfront hat am Wochenende etliche Freiluftfeste in Deutschland gestört. Heftiger Wind und Regen veranlassten die Veranstalter an verschiedenen Orten, die Besucher der Veranstaltungen vorübergehend in Sicherheit zu bringen.

Dunkel Gewitterwolken hängen über der geräumten Rheinkirmes. Nach einer Unwetter und Gewitterwarnung war die Kirmes geräumt worden. © David Young (dpa)



Dunkel Gewitterwolken hängen über der geräumten Rheinkirmes. Nach einer Unwetter und Gewitterwarnung war die Kirmes geräumt worden. Foto: David Young (dpa)



In Düsseldorf stellte die Rheinkirmes ihren Betrieb am Samstag stundenlang ein. "Die Sicherheit geht vor", sagte ein Kirmes-Sprecher. Starker Regen machte die Besucher des Musik-Events "Parookaville" in Weeze am Niederrhein nass, doch gingen die Konzerte auf den zehn Bühnen bis zum späten Nachmittag ohne Unterbrechung weiter, wie Festival-Sprecher Philip Christmann sagte.

Nach einer Unwetterfront mit Hagelschauern liegen Blätter und Hagelkörner auf der Straße und dem Seitenstreifen. © Alex Forstreuter (dpa)



Nach einer Unwetterfront mit Hagelschauern liegen Blätter und Hagelkörner auf der Straße und dem Seitenstreifen. Foto: Alex Forstreuter (dpa)



Das "Melt!"-Festival in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) unterbrach sein Programm für knapp 25.000 Besucher für rund zwei Stunden. "Es war kurzzeitig sehr windig und es hat stark geregnet", sagte Festivalsprecher Tommy Nick. Besuchern, deren Unterkünfte beschädigt wurden, bot der Veranstalter Ersatzzelte an. Die Fans wurden während des Unwetters in Shuttle-Busse geschickt.

Ein Auto fährt bei Starkregen über eine Straße in Laatzen in der Region Hannover. © Julian Stratenschulte (dpa)



Ein Auto fährt bei Starkregen über eine Straße in Laatzen in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)



Abgebrochen wurde eine Open-Air-Veranstaltung in Lampertheim (Hessen) am Samstagabend. Wegen eines Unwetters seien rund 5000 Besucher in Sicherheit gebracht worden, teilte der Kreis Bergstraße mit.

dpa