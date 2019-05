VfB droht Absturz in die Zweite Liga - Union im Vorteil

vor 37 Minuten

STUTTGART - Beim kurzen Gang in die Fankurve wurden die Profis des VfB Stuttgart mit Pfiffen und Schmähungen empfangen – die Anhänger des 1. FC Union Berlin feierten ihre Spieler nach dem 2:2 (1:1) im Relegations-Hinspiel dagegen auch noch Minuten nach dem Abpfiff.

Der Stuttgarter Emiliano Insua (l) kommt einen Tick gegen Suleiman Abdullah zu spät. © Sebastian Gollnow (dpa)



Während Union weiter vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte träumen darf, muss der VfB vor dem Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) mehr denn je den nächsten Absturz in die Fußball-Zweitklassigkeit nach 2016 fürchten. "Wir haben uns mehr vorgestellt, aber abgerechnet wird zum Schluss. Wenn wir in Berlin gewinnen, sind wir durch. Die ganze Stimmung gefällt mir nicht. Wenn man an sich glaubt, geht man erhobenen Hauptes hier raus. Wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen. Die Berliner feiern, als wären sie schon aufgestiegen", sagte Mario Gomez und Christian Gentner fügte hinzu: "Es ist kein Spaziergang, kein Traum-Ergebnis. Wir sind heute noch nicht abgestiegen. Wir haben am Montag noch die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen."

Unions Torwart Rafal Gikiewicz zeigt eine Parade. © Sebastian Gollnow (dpa)



Die beiden Routiniers hatten zweimal den VfB in Führung gebracht - erst Gentner (42.), dann nach der Pause der eingewechselte Gomez (51.), doch auch das brachte den über weite Strecken ideenlosen Stuttgartern vor 58 619 Zuschauern keine Ruhe. Stattdessen schockten die Berliner Suleiman Abdullahi (43.) und Marvin Friedrich (68.) die Schwaben mit dem zweimaligen Ausgleich. Der Vorteil liegt dank der bedeutsamen Auswärtstore nun bei Union – das in dieser Saison zudem nur ein Zweitliga-Heimspiel verloren hat. "Es ist erst Halbzeit", sagte VfB-Interimscoach Nico Willig.

VfB-Profi Anastasios Donis (l) und Michael Parensen behaken sich. © Sebastian Gollnow (dpa)



Die Berliner machten es aber ausgesprochen gut. Dass den "Eisernen" am vergangenen Sonntag nur ein Tor zum direkten Aufstieg gefehlt hatte, wirkte sich mental nicht negativ aus. Die Außenseiterrolle nahm Union gerne an. Und so hatte die beste Abwehr der Zweiten Liga (nur 33 Gegentore) auch kaum Probleme mit den oftmals ideenlos vorgetragenen VfB-Angriffen.

Für die Hausherren traf Christian Gentner zunächst zur 1:0-Führung. © Sebastian Gollnow (dpa)



Nur einmal waren die Berliner in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe und kassierten prompt das Gegentor, als der pfeilschnelle Grieche Anastasios Donis auf der rechten Außenbahn frei durch war und dann überlegt für Kapitän Gentner auflegte, der zur Führung traf. Ausgerechnet der VfB-Routinier Gentner, der zwischenzeitlich seinen Stammplatz in dieser Saison verloren hatte und dessen Zukunft noch ungeklärt ist.

Nur wenige Sekunden später konnte der 1. FC Union Berlin ausgleichen. © Sebastian Gollnow (dpa)



Weil aber die in der Liga schon so wacklige VfB-Hintermannschaft sich auch in der Relegation einen Aussetzer leistete, war der Vorsprung wieder einmal schnell dahin. Einen langen Ball nach Wiederanpfiff verlängerte Sebastian Andersson auf Abdullahi, der mit einem Trick die VfB-Defensive narrte und das so herbeigesehnte Auswärtstor erzielte. Jener Abdullahi hatte am vergangenen Wochenende in Bochum in der 95. Minute das Siegtor noch verpasst.

An der Seitenlinie verfolgen VfB-Coach Nico Willig (r) und Berlins Trainer Urs Fischer das Spiel. © Sebastian Gollnow (dpa)



Der Ausgleich zur Pause war durchaus verdient, denn bis auf die zwei Tore erlebten die Zuschauer Relegation pur. Die Schwaben hatten zwar mehr Ballbesitz, die Favoritenrolle wirkte aber wie eine Last. Es fehlte der Überraschungsmoment im Stuttgarter Spiel. Anders die Berliner, die bei ihren Kontern nicht ungefährlich waren. So hatte Andersson bereits in der 21. Minute die große Chance zur Führung, als er nach Flanke von Abdullahi knapp an Ron-Robert Zieler scheiterte.

Christian Gentner (r) grätscht gegen Marcel Hartel. © Sebastian Gollnow (dpa)



VfB-Interimscoach Nico Willig reagierte und tauschte zur zweiten Halbzeit den wenig überzeugenden Daniel Didavi für Mario Gomez aus. Der Ex-Nationalspieler weiß wie Relegation geht, 2017 hatte er noch den VfL Wolfsburg in den Spielen gegen Eintracht Braunschweig vor dem Abstieg bewahrt. Die Einwechslung gab den Stuttgartern einen Ruck - und auch die erneute Führung. Gomez schnappte sich den Ball an der Mittellinie, marschierte bis zum Strafraum und hatte das nötige Glück, dass sein Schuss von Friedrich unglücklich ins Berliner Tor abgefälscht wurde.

Mario Gomez (r) erzielte wieder die Führung für den VfB. © Sebastian Gollnow (dpa)



Doch auch diese Führung gab der VfB wieder her, weil sich bei einer Union-Ecke von Christopher Trimmel keiner für Friedrich zuständig fühlte. Der hoch aufgeschossene Verteidiger ließ sich das Geschenk nicht nehmen und traf per Kopf zum Ausgleich. Danach wurde die Verunsicherung beim VfB nur noch größer.

Nils Bastek und Stefan Tabeling, dpa