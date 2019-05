Beim Überholen stieß ein Motorradfahrer bei Mistelgau (Lkr. Bayreuth) am Samstagnachmittag mit einem Traktor zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Biker mit seinem Gefährt in den Straßengraben geschleudert, wo das Motorrad Feuer fing.

Zwei Tage vor der Europawahl haben auch die Erlanger Klimaschützer an der weltweiten Klimaschutzaktion von "Fridays for Future" teilgenommen. 700 junge Menschen setzten mit bunten Plakaten ein Zeichen für die Umwelt. Das war aber noch nicht alles: Im Rahmen eines ganzen Klimawochenendes gab es ein umfangreiches Angebot an Lesungen, Vorträgen und Musik. Wer wollte, konnte sogar auf dem Schlossplatz im sogenannten "Klimacamp" in Zelten übernachten.

Private Tierschutzgebiete sind in Südafrika üblich. Doch das Sabi Sand Reservat ist außergewöhnlich. Hier haben sich sechs Grundbesitzer, um sich gemeinsam um Naturschutz und Tourismus zu kümmern. Sabi Sand grenzt außerdem direkt an den Kruger-Nationalpark - und dazwischen gibt es keinen Zaun.

Den Spieler der Saison hat Mikael Ishak bereits am Samstag in Freiburg gekürt. "Unsere Fans", sagte der Stürmer des 1. FC Nürnberg. Dem so genannten zwölften Mann gebührt tatsächlich eine Eins mit Stern – aber was ist mit den vielen Fußballern, die in der vergangenen Spielzeit mehr oder weniger erfolglos versucht haben, richtige Bundesliga-Profis zu sein? Das Jahreszeugnis fällt bis auf ein paar Ausnahmen entsprechend düster aus. Leider durchgefallen, Club!