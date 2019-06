Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wann und wie wird gewählt?

NÜRNBERG - Am 15. März 2020 werden Bayerns Bürger an die Urnen gerufen, um bei der Kommunalwahl über rund 39.500 Mandatsträger abzustimmen. Wer genau wird gewählt und wie? Und wie war das noch mal mit dem Panaschieren und Kumulieren?

Bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 gaben - leider - viel zu wenig Wahlberechtigte ihre Stimme ab. Foto: Hans-Joachim Winckler



Die bayerischen Kommunalwahlen finden alle sechs Jahre statt, zuletzt am 16. März 2014. In allen 25 kreisfreien Städten wurde der Stadtrat sowie in den über 2000 Gemeinden des Freistaats der Gemeinderat gewählt. Zeitgleich fand in den meisten Orten die Wahl des ersten Bürgermeister, der ersten Bürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin statt.

Außerdem wurden in den Landkreisen die Mitglieder des Kreistags sowie ein Landrat oder eine Landrätin bestimmt. Von den 10,1 Millionen Stimmberechtigten nahmen nur 55,0 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch, das war seit 1946 ein Rekordtief.

Die nächste Kommunalwahl findet am Sonntag, dem 15. März 2020 statt.

Das bayernweite Ergebnis 2014

Die CSU erhielt 2014 in Bayern 39,7 Prozent der Stimmen (2008: 40,0 Prozent), die SPD 20,7 Prozent (2008: 22,6 Prozent), die Grünen 10,2 Prozent (2008: 8,2 Prozent). Die bereits im Landtag vertretenen Freien Wähler hatten in manchen kreisfreien Städten und Landkreisen Premiere und erzielten landesweit 3,9 Prozent.

2020 könnten die Zahlen ganz anders aussehen: Wäre am nächsten Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen laut GMS-Umfrage auf 23 Prozent, die SPD lediglich auf acht Prozent. Bei der CSU wäre der Stimmverlust mit 37 Prozent deutlich kleiner.

Panaschieren und Kumulieren

Kommunalwahl - das war die Wahl, bei der der Wahlzettel schon mal die Größe eines Tischtuches annehmen kann und die Begriffe "Panaschieren" und "Kumulieren" eine große Rolle spielen.

So sah der Wahlzettel bei den letzten Kommunalwahlen 2014 aus. Foto: Eduard Weigert



Die Wahlzettel sind deshalb so riesig, weil bei dieser Wahl die Person vor der Partei steht: Man kann zwar die ganze Partei bzw. Liste wählen, kann aber auch seine Stimmen an einzelne Bewerber verteilen. Dabei hat der Wähler so viele Stimmen, wie Gemeinde-, Stadt- oder Kreisräte zu wählen sind (in Nürnberg zum Beispiel 70). Dabei darf der Wähler einem Bewerber mehrere, höchstens aber drei Stimmen geben - das nennt man kumulieren oder auch häufeln. Panaschieren bedeutet, dass der Wähler auch Kandidaten verschiedener Listen wählen kann.

