Das sehr schöne Ludwig-Doerfler-Museum von Schillingsfürst leitet Hai Yan Waldmann-Wang aus Shanghai, Historikerin, Trägerin eines chinesischen Nationalliteraturpreises, später an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und – auch interessant - Dozentin für chinesische Kunst und Esskultur in Volkshochschulen von Bayern und Baden-Württemberg. Die Liebe zur Kunst, sagt sie, führte sie nach Europa. © Hans Böller