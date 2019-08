Weißenburger Kirchweihboxen mit Weltmeisterin

WEISSENBURG - Gelingt dem Box-Club Weißenburg der diesjährige Festzelt-Hattrick? Diese Frage stellt sich vor dem traditionellen Weißenburger Kirchweihboxen, das am ersten Festsonntag, 18. August, über die Bühne geht. Hochkarätiger Gegner ist ab 10.15 Uhr die Staffel des BC Gifhorn aus Niedersachsen. Als Stargast kommt Weltmeisterin Tina Rupprecht aus Augsburg.

Herausragende Boxerin: Tina Rupprecht ist amtierende Weltmeisterin und kommt am Sonntag als Stargast zum Kirchweihboxen nach Weißenburg. © Foto: NN-Archiv



Sowohl am Treuchtlinger Volksfest (12:6 gegen den BC Braunschweig) als auch am Pappenheimer Volksfest (10:4 gegen den ASC Nürnberg) hat sich die Mannschaft des BCW durchgesetzt. Nun wollen die Weißenburger auch bei ihrem Heimkampf, der zugleich das Saison-Highlight darstellt, gegen Gifhorn als Sieger aus dem Kirchweihring steigen.

Die niedersächsische Stadt zählt rund 42 000 Einwohner und war lange Zeit Olympia-Stützpunkt. Regelmäßig hatte der BCG Olympiateilnehmer und Nationalboxer in seinen Reihen. Dementsprechend erwartet die Weißenburger Staffel wohl auch in diesem Jahr einen starken Gegner und stellt sich auf harte Kämpfe ein.

Die Mannschaft um die Weißenburger Aushängeschilder Mike Lehnis, Remik Syska, Rakhim Shidaev, Marco Sporrer, Kris Bushi und Andreas Lahde, wird voraussichtlich durch den einen oder anderen Gastboxer verstärkt. Auch ein Frauenkampf ist in Planung. Wie immer wird das fleißige BCW-Organisationsteam mit vielen Helfern sowie mit den beiden Vorsitzenden Heiner Paukner und Walter Novotny an der Spitze alles daran setzen, damit nicht nur hochklassige Fights zu sehen sind, sondern dass auch der äußere Rahmen passt.

In dieser Hinsicht hat Pauckner, der auch als Landessportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes (BABV) fungiert, die Augsburger Boxweltmeisterin Tina Rupprecht eingeladen. Die 26-Jährige ist seit 2013 als Profi aktiv und ist seit 2018 amtierende WBC-Weltmeisterin im Minimumgewicht. Voriges Jahr war sie in Augsburg "Sportlerin des Jahres". Die nur 1,53 Meter große Athletin kommt also groß heraus.Schon vor ihrer Profizeit war sie mehrfache Deutsche Meisterin. In Weißenburg wird Tina Rupprecht ein kurzes Interview geben und steht anschließend im Festzelt Widmann auch gerne für Autogramme zur Verfügung.

UWE MÜHLING