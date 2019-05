Welterbetag: Römische Thermen in Weißenburg dabei

WEISSENBURG - Am Sonntag, 2. Juni, steigt der Unesco-Welterbetag: Dann laden die 44 deutschen Welterbestätten wieder zum Entdecken ein. Auch Weißenburg ist dabei: Die Römischen Thermen, die zum locken mit freiem Eintritt und einem abwechslungsreichen Programm.

Am Sonntag ist Unesco-Welterbetag. Die Stadt Weißenburg beteiligt sich mit Aktionen in den Römischen Thermen. Unter anderem werden einige Neuerungen vorgestellt. Außerdem gibt es Führungen und einen Blick zurück in die Zeit vor 2000 Jahren. © Foto: Markus Steiner



Mehrmals täglich starten Luftballone in den Himmel für den Ballonweitflug-Wettbewerb. Die am weitesten gereisten Ballone werden durch Preise prämiert. Mit ihrer Teilnahme an der Tombola unterstützen sie das Projekt "Römererlebnis" des städtischen Montessori-Kindergartens An der Schnürleinsmühle. Dort haben sich die Kinder über Monate mit dem Thema Römer beschäftigt.

Workshops für Kinder und Erwachsene

Kinder und Erwachsene können am Sonntag zudem bei den Workshops "Mosaik" und "Votive" aktiv werden und mit historischen Darstellern in die Welt der Antike eintauchen. Zur Stärkung gibt es Gegrilltes und Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Ab 12.30 Uhr wird auch Stockbrot gebacken.

Ein besonderes Highlight: Die Museen Weißenburg präsentieren um 12 Uhr die Neuerungen in den Römischen Thermen. Abgesehen davon finden um 11, 13 und um 15 Uhr Führungen durch die Thermen statt (Treffpunkt an der Kasse). Die Ziehung der Tombola-Gewinner erfolgt um 16 Uhr.

Auch an den anderen Welterbestätten in Bayern ist einiges geboten. So gibt es in Dambach (Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach) um 14 Uhr eine Führung am Obergermanisch-Raetischen Limes (Treffpunkt Hammerschmiede). Am Limeseum in Ruffenhofen findet ein römischer Markt statt und es werden Führungen durch das Museum angeboten (Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr).

Nach Kinding lockt eine Wanderung "Auf den Spuren der Römer" von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist die Kirche Schafhausen. Auch in Titting wird auf den Spuren der Römer gewandert. Ergänzend gibt es einen 20-minütigen Vortrag zum Leben vor 2000 Jahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römerturm bei Erkertshofen.

