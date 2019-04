Eine Stadt in Privatbesitz? In Ägypten geht das. Samih Sawiris hat El Gouna auf einem Landstreifen zwischen dem ostägyptischen Bergmassiv und dem Roten Meer vor 30 Jahren gegründet. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. El Gouna steht für Sonne, Meer, Entspannung, Spaß - für ältere, aber auch jüngere Urlauber, die gerne mal die ein oder andere Sportart ausprobieren wollen.

Die Meinungen, wie das fränkisch-bayerische Kräftemessen am Sonntag zwischen dem Club und dem FC Bayern München enden wird, gehen bei der Prominenz aus der Region auseinander. Während der eine eine Überraschung prognostiziert, hofft der andere, dass das Ergebnis nicht zu deutlich für den Rekordmeister ausfallen wird. Vom Ballermann bis zum Ministerpräsidenten: Das sind die Promi-Tipps für das Bayern-Derby...

Auf der Staatstraße zwischen Neualbenreuth und Altmugl (Lkr. Tirschenreuth) ist ein Motorradfahrer am Donnerstag schwer verunglückt: Der 29-jährige Biker kollidierte mit einem Traktor, der gerade von einem Feldweg auf die Straße einbog, und landete dann im Graben. Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.