Rund 40 bis 50 Personen kommen wöchentlich in die Tafel in Hilpoltstein, um kostenlos Lebensmittel zu bekommen. Seit Juli findet die Ausgabe dort nun am Rückgebäude des AWO-Kompetenzzentrums in der St. Jakob-Straße 12 statt. Der Eingang ist in der Drei-Eichen-Straße. Die Tafel nahm ihre Arbeit in Hilpoltstein übrigens 2008 auf. Zwei Jahre lang waren die Ehrenamtler im evangelischen Gemeindehaus aktiv, bevor sie 2010 ins Rotkreuz-Haus am Eisvogelweg zogen. ©