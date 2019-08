Wirecard erhöht Ziele leicht - Wachstum geht weiter

ASCHHEIM - Der Zahlungsdienstleister Wirecard kann weiter auf den Boom beim Online-Shopping zählen und erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose.

Zahlungsdienstleister Wirecard profitiert weiter vom Online-Shopping-Boom. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen geht Vorstandschef Markus Braun jetzt von einem Jahreswert von 765 Millionen bis 815 Millionen Euro aus, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Bisher stand mit jeweils fünf Millionen weniger nicht ganz so viel auf dem Plan.

Das Management blicke "äußerst optimistisch in das zweite Halbjahr", sagte Braun. Auch für das kommende Jahr zeigt sich das Unternehmen nun optimistischer: Der Umsatz soll auf mehr als 3,2 Milliarden Euro klettern. Bisher lag die Vorgabe bei mehr als 3 Milliarden.

Im zweiten Quartal verbuchte Wirecard ein Umsatzplus von gut 37 Prozent auf 643 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg um knapp 36 Prozent auf 184,1 Millionen Euro. Unter dem Strich stand mit 131,4 Millionen Euro auch dank geringerer Steuern ein Gewinnzuwachs von fast 57 Prozent.

