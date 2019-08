462 Millionen Euro: Adidas steigert Gewinn um zehn Prozent

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat seinen Gewinn im zweiten Quartal um zehn Prozent steigern können. Besonders ein Absatzmarkt ist gewachsen. Auch die Prognosen des Managements für das zweite Halbjahr fallen positiv aus.

Die Herzogenauracher Sportartikelfirma Adidas hat ihr Gewinnwachstum im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft nahm um gut 10 Prozent auf 462 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Der Umsatz stieg um 4,7 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.

Während das Geschäft in Europa stagnierte, konnte die Region Nordamerika zulegen. Adidas kämpft noch mit den Folgen von Lieferengpässen vor allem in den USA. Der wichtige chinesische Markt wuchs um 14 Prozent. Zudem hatte der Sportartikelkonzern ein Jahr zuvor von starken Geschäften im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft in Russland profitiert.

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern, wobei das Management weiter davon ausgeht, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen wird.

