Adidas-Chef Rorsted: "Wandel ist gesund für ein Unternehmen"

Kasper Rorsted (57) ist in Aarhus geboren und kam 2016 vom Waschmittelkonzern Henkel zu adidas. Der Betriebswirt mit dänischen Pass lebt schon lange in Deutschland. Er hatte seine Laufbahn zuvor in der Computerindustrie begonnen, bei Firmen wie Oracle, Compaq und Hewlett Packard. Seine vier Kinder sind alle in Deutschland geboren. © Foto: Eduard Weigert