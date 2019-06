Aldi-Kunden sollen bald für dünne Plastiktüten zahlen

Real plant die Beutel komplett aus Sortiment nehmen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Für die sogenannten Knotenbeutel, die bei vielen Discountern bei Obst und Gemüse bereitstehen, sollen Aldi-Kunden nun bald den "symbolischen Preis" von einem Cent zahlen. Am Dienstag wolle das Unternehmen dies offiziell verkünden, so die Süddeutsche Zeitung.

Wer bei Aldi künftig zu einem der dünnen Plastikbeutel greift, die bei den Früchten ausliegen, soll laut Süddeutscher Zeitung künftig den "symbolischen Wert" von einem Cent zahlen. Damit wolle das Unternehmen auf die Kritik reagieren, dass es in den Geschäften zu viel Plastik gebe. Offiziell will das Unternehmen diese Neuerung wohl am Dienstag verkünden. Bisher mussten Kunden für die durchsichtigen, dünnen Plastikbeutel nichts bezahlen.

Wie die Süddeutsche berichtet, denken die Verantwortlichen bei der Supermarktkette Real darüber nach, ebenfalls gegen die vielen Plastiktüten im Laden vorzugehen. Demnach will das Unternehmen die dünnen Plastikbeutel bis 2020 komplett durch Papier ersetzen.

