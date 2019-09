Auch im Juli: Schlechte Auftragslage im Maschinenbau

Drei Prozent weniger Bestellungen als im Vormonat - vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Deutsche Maschinenbauunternehmen leiden unter weltwirtschaftlichen Unsicherheiten: sie erhalten immer weniger Aufträge, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau berichtet.

Die Auftragsflaute für die deutschen Maschinenbauer hält an. Im Juli lag der Wert der Bestellungen erneut unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Der Rückgang hat sich aber mit preisbereinigten minus drei Prozent gegenüber den Vormonaten verlangsamt. Die Bestellungen aus Übersee und dem Inland schwächelten, während aus der Eurozone drei Prozent höhere Aufträge verbucht werden konnten.

Im Juni war noch ein höheres Gesamtminus von fünf Prozent registriert worden. Im aussagekräftigeren Vergleich über die Dreimonatsspanne Mai bis Juli lagen die Bestellungen um Preiseffekte bereinigt (real) acht Prozent unter dem Vorjahreswert. Für das Halbjahr hatte der Verband von einem Rückgang um neun Prozent berichtet. Die Unternehmen leiden unter den weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, die dafür sorgen, dass Investitionsentscheidungen beispielsweise für neue Maschinen verschoben werden.

dpa, afr