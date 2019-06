Bayerns Beschäftigte haben 139 Millionen unbezahlte Überstunden angehäuft

MÜNCHEN - Scharfe Attacke des bayerischen DGB-Vorsitzenden Matthias Jena auf die Arbeitgeber: Bayerns Beschäftigte hätten nach DGB-Berechnungen im vergangenen Jahr mehr als 139 Millionen unbezahlte Überstunden angehäuft.

Der bayerische DGB-Vorsitzende Jena kritisiert die Arbeitgeber wegen der vielen Überstunden 2018 scharf. © dpa/Daniel Reinhardt



Matthias Jena: "Bayerns Arbeitgeber klauen den Beschäftigten Jahr für Jahr Zeit und Geld". Der Arbeitgeber-Dachverband wies den Vorwurf als "absurd" und die Berechnungen als "wenig seriös" zurück: Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten seien in den letzten zehn Jahren um 27 Prozent gestiegen, so vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Durch die unbezahlten Überstunden seien den Arbeitnehmern brutto etwa vier Milliarden Euro entgangen. Dazu kämen etwa 1,5 Milliarden Euro an nicht entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen, behauptete Jena. Es sei gut, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) die EU-Mitgliedstaaten jetzt angehalten habe, die Unternehmen zum systematischen Erfassen der Arbeitszeiten zu verpflichten. Transparenz, so der DGB-Landeschef, sei der erste Schritt, um von dem riesigen Überstundenberg herunterzukommen: "Für die Zeiterfassung müssen jetzt Lösungen her".

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, der Arbeitgeber-Dachverband, bewertet die Entscheidung des EuGH zur Arbeitszeit völlig anders. Die Antwort auf die Digitalisierung und die Arbeitswelt 4.0 könne nicht die flächendeckende Rückkehr zur Stechuhr und zur Wiedereinführung der Arbeitszeiterfassung 1.0 sein, erklärte vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt. Die Ausführungen des DGB zu den Überstunden zeigen laut vbw auch die Dringlichkeit, das Arbeitszeitgesetz zu reformieren. Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden sei nicht mehr zeitgemäß. Erforderlich sei eine flexiblere Verteilung der Arbeitszeit.

Zustände gesundheitsschädlich

Jena verwies auf den Zusammenhang zwischen unbezahlter Mehrarbeit und Tarifbindung: "Gerade in Bereichen, in denen die Tarifbindung niedrig ist, bekommen viele Beschäftigte für ihre Mehrarbeit noch nicht mal eine Entlohnung. Das zeigt, wie dringend wir hier mehr Tarifbindung und Mitbestimmung brauchen. Denn Betriebsräte und Tarifverträge schützen die Beschäftigten vor diesem Lohnraub."

Die vbw machte eine andere Rechnung auf. Nach Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hätten 2017 rund 51 Prozent der Beschäftigten in Bayern direkt einem Flächentarifvertrag, weitere fünf Prozent einem Haustarifvertrag unterlegen, so der Arbeitgeberverband. Außerdem habe sich die Bezahlung von weiteren 23 Prozent der Beschäftigten an einem Tarifvertrag orientiert. "Somit gelten direkt oder indirekt für rund 80 Prozent der Arbeitnehmer in Bayern direkt oder indirekt Tarifverträge", betonte Brossardt. Die Gewerkschaften könnten mitwirken, die Akzeptanz von Tarifverträgen zu steigern, wenn sie darauf verzichteten, darin jedes Detail zu regeln.

Für Bayerns DGB-Vorsitzender Matthias Jena sind die gegenwärtigen Zustände geradezu gesundheitsschädlich: "Arbeiten ohne Ende ist ein Gesundheitsrisiko. Wer sich in seinem Job bis zur Erschöpfung aufreibt, wird krank. Es ist nicht verwunderlich, dass auch in Bayern die Zahl der psychischen Erkrankungen deutlich zugenommen hat. Diese Entwicklung muss gestoppt werden".

Ralf Müller