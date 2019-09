Bernd Fitzenberger wird neuer IAB-Chef

NÜRNBERG - Fast ein Jahr lang war der Chefposten am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vakant. Nun hat ein neuer Direktor seine Arbeit in der Forschungseinrichtung aufgenommen - es ist ein Professor aus Berlin, der am IAB kein Unbekannter ist.

Neuer IAB-Direktor: Bernd Fitzenberger. © Wolfram Murr, Photofabrik Nürnberg/oh



Der Nachfolger von Joachim Möller an der Spitze des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) heißt Bernd Fitzenberger. Das gab die Einrichtung soeben in Nürnberg bekannt. Der 56-Jährige hat seine Arbeit bereits heute aufgenommen.

Fitzenberger, der seit vier Jahren in Berlin am Lehrstuhl für Ökonometrie lehrt, blickt auf eine lange akademische Karriere zurück. Sie begann mit einem Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz und führte ihn auch an die kalifornische Universität Standford. Als Professor lehrte er vor seiner Zeit in Berlin unter anderem in Freiburg und Frankfurt.

Kein Unbekannter

Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, ist der 56-Jährige kein Unbekannter: Fitzenberger wirkte dort bislang im wissenschaftlichen Beitrat, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender.

Joachim Möller, elf Jahre lang Direktor des IAB, war im September 2018 in den Ruhestand gegangen, seitdem war der Chefposten unbesetzt. In dieser Zeit führte Vizedirektor Ulrich Walwei die Geschäfte. Dass es so lange dauerte, bis ein neuer Direktor gefunden war, nennt IAB-Sprecher Wolfgang Braun gegenüber den Nürnberger Nachrichten "ganz normal": "Besetzungsverfahren für akademische Positionen brauchen immer Zeit."