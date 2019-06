Brandgefahr: Audi ruft Elektroauto E-tron zurück

Durch eine fehlerhafte Dichtung dringt Feuchtigkeit in die Batterie - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eigentlich war der E-tron der Hoffnungsträger des Ingolstädter Autokonzerns Audi. Mit dem Elektroauto wollten sie den Kampf gegen den Marktführer Tesla aufnehmen. Doch dann kam alles anders als gedacht: Mehreren Medienberichten zufolge mussten die E-trons zurückgerufen werden. Grund ist eine fehlerhafte Dichtung, die den Elektro-SUV im schlimmsten Falle zum Brennen bringen könnte.

Durch den Fehler könne offenbar Feuchtigkeit in die Batterie eindringen, zitierte der Spiegel eine Mitteilung von Audi. Das könne "zu einem Kurzschluss oder im Extremfall zu einem thermischen Ereignis" führen - also einem Brand. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiere, sei jedoch einem Sprecher des Konzerns zufolge vernachlässigbar. Kunden, die mit einem E-tron unterwegs sind, sollen ihm zufolge auf die Kontrollleuchten achten: Bei betroffenen Fahrzeugen blinke die orangefarbene Batteriewarnleuchte auf und das Schnellladen sei nicht mehr möglich.

Rund 540 E-tron musste Audi in den USA in die Werkstätten zurückrufen, insgesamt seien laut Bloomberg rund 1650 Fahrzeuge betroffen – auch in Deutschland.

mch