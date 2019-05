Brose Bamberg trägt ab kommender Saison Puma

Basketball-Bundesligist unterzeichnet langfristigen Ausrüstervertrag

BAMBERG - Brose Bamberg spielt ab der kommenden Saison in neuen Trikots. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilt, laufen die Spieler des neunfachen deutschen Meisters in Zukunft in Puma-Shirts auf. Für den Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist es das erste Engagement als Ausrüster im deutschen Basketball.

Seit Herbst 2018 engagiert sich Puma wieder verstärkt im Basketball - vor allem in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Spieler wie Kevin Knox (New York Knicks), Zhaire Smith (Philadelphia 76ers), DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) Rudy Gay (San Antonio Spurs)oder Danny Green (Toronto Raptors) stehen unter Vertrag. Mit Brose Bamberg hat sich der Sportartikelhersteller jetzt auch den ersten Klub aus Deutschland ins Portfolio geholt. "Brose Bamberg ist der perfekte Partner, um nach unserer Rückkehr in den Basketball auch in unserem Heimatmarkt Fuß zu fassen", erklärt Matthias Bäumer, Area General Manager des Unternehmens.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, rüstet Puma ab der kommenden Spielzeit alle Mannschaften von Brose Bamberg aus, außerdem sollen sich Profispieler an der Entwicklung von neuen Schuhtechnologien beteiligen. Über Höhe und Laufzeit des Ausrüstervertrags wurden keine Angaben gemacht. Brose-Geschäftsführer Arne Dirks spricht nur von einer langfristigen Zusammenarbeit.

fr