Erstmals in der Geschichte haben am Dienstag Beschäftigte der Bleistiftindustrie ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen sind in der Region sowohl Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra. Mit den Warnstreiks will die IG Metall Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen ausüben. "Das ist ein starkes Signal an Arbeitgeber, die ihnen das verweigern wollen", sagte der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn.