Debatte um Manager-Gehälter: Wieviel ist gerecht?

NÜRNBERG - Verdient Siemens-Chef Joe Kaeser mehr als er verdient? Keine Frage wird in Deutschland beim Thema Gehalt häufiger und emotionsgeladener diskutiert als die Bezüge der Top-Manager der 30 größten deutschen im Börsenleitindex Dax notierten Konzerne.

Die hohe Bezahlung von Topmanagern steht in Deutschland immer wieder in der Diskussion. Doch wieviel ist gerecht? Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa



Die Zahlen sind in der Tat - sagen wir, denkwürdig: Spitzenverdiener im vergangenen Jahr unter den 30 größten deutschen Unternehmen war der inzwischen ausgeschiedene Chef des Konsumgüter-Riesen Beiersdorf ("Nivea"), Stefan Heidenreich. Er kommt mit einem Jahreseinkommen inklusive aller Bonus- und Altersversorgungszahlungen sowie sonstigen Vergünstigungen auf die selbst im historischen Vergleich außergewöhnlich hohe Summe von 23,45 Millionen Euro. Ein Ausnahmebetrag, kam Heidenreich in dem Jahr doch in den Genuss von langfristigen Bonuszahlungen, angehäuft über sieben Jahre – daher die exorbitant hohe Summe.

Aber auch ohne solche Sonderzahlungen scheinen finanzielle Probleme nicht unbedingt die Hauptsorge deutscher Spitzenmanager zu sein. Siemens-Chef Joe Kaeser ging im vergangenen Jahr mit 9,6 Millionen nach Hause, adidas-Lenker Kasper Rorsted mit 8,1 Millionen Euro – im Durchschnitt kamen die Dax-Vorstände auf die ansehnliche Summe von 7,5 Millionen Euro, wie die Unternehmensberatung HKP auf Grundlage der veröffentlichten Geschäftsberichte errechnet hat.

Für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung ein unhaltbarer Zustand. Auf Basis der Bezüge für das Geschäftsjahr 2017 hat deren Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) errechnet, dass die Dax-Vorstände im Schnitt das 97-Fache eines durchschnittlichen Beschäftigten in ihren jeweiligen Unternehmen verdient haben. Ein Skandal? Ausdruck grenzenloser Gier zulasten der Armen in unserer Gesellschaft und damit ein gesellschaftliches Problem? Inzwischen hat selbst die Politik das Thema für sich vereinnahmt – die SPD fordert eine Deckelung der Managergehälter –, doch das macht die Antwort auf diese Fragen nicht einfacher.

Eine typisch deutsche Debatte

Eines scheint auf jeden Fall festzustehen: Diese Debatte ist eine zutiefst deutsche. Warum eigentlich?

Vergleichbar vielleicht noch mit den nordisch-skandinavischen Ländern wie Dänemark, Schweden oder Island "ist bei uns ist eine sehr egalitäre Kultur ausgeprägt. Das heißt, tendenziell gelten alle gleich viel, Hierarchie und Unterschiede werden im Vergleich mit anderen Kulturen sehr wenig betont. Man empfindet es daher als unanständig, wenn einer mehr hat als der andere und das vielleicht auch noch offen zur Schau trägt", beschreibt der Wirtschaftspsychologe und Buchautor Florian Becker die kulturellen Befindlichkeiten.

Weil Gehälter unterschiedlich berechnet werden, sind sie nicht vollständig vergleichbar. Die Angaben (brutto) entsprechen einem Jahresgehalt und beziehen sich in der Regel auf 2018.



Dazu kommt nach Überzeugung des Rosenheimer Hochschulprofessors, dass wir in Deutschland Erfolg kulturell anders erklären. In den USA glaubt man an die Person als Ursache von Erfolg, die es vom legendären Tellerwäscher zum Millionär gebracht hat. Anders in Deutschland. "Hier wird Erfolg oft nicht über die Person erklärt, sondern vielmehr über das Umfeld, die Rahmenbedingungen", begründet der Wirtschaftspsychologe.

Vereinfacht dargestellt: Wenn jemand schlechte Noten hat, liegt das nicht zuerst an seinem mangelhaften Lernverhalten, sondern man sucht die Erklärung in schlechten Bildungschancen, im sozialen Umfeld, in sozialen Benachteiligungen. Wer aufsteigt, hat sich das in der allgemeinen Wahrnehmung nicht erarbeitet, sondern verdankt es den Umständen – er hatte reiche, gebildete Eltern, wuchs im richtigen Wohnviertel auf, hatte Glück. "Es gibt kaum ein Land, in dem so viel über Gehälter geredet wird – jedenfalls über das der anderen." Wer auf der anderen Seite viel verdient, verheimlicht das oft, trägt es nicht offen zur Schau.

Ist das gerecht?

Relativiert wird die ganze Aufregung, wenn man sich ansieht, wie viele Leute eigentlich solche Einkommen beziehen, über die sich scheinbar die ganze Nation aufregt. Denn in der Praxis betrifft das eine eher verschwindend kleine Minderheit: Nach den jüngst verfügbaren Zahlen des Statistischen Bundesamtes gab es 2015 gerade einmal rund 21.000 Menschen in Deutschland, die auf ein Jahreseinkommen von über einer Million Euro kamen – das waren 0,05 Prozent aller Steuerpflichtigen in Deutschland, die allerdings 7,3 Prozent der gesamten festgesetzten Einkommensteuer beziehungsweise einbehaltenen Lohnsteuer zahlten.

Die Gretchenfrage ist: Ist das alles gerecht? Eine schwierige und in der Praxis wohl kaum objektiv zu beantwortende Frage. Ab welcher Höhe sind Gehälter begründet, ab welcher nicht mehr? Und das geht schon bei den Niedrigeinkommen los. Warum muss ein Altenpfleger, der direkt mit hilfsbedürftigen Menschen arbeitet und hohe Verantwortung trägt, mit 33.000 Euro im Jahr zurechtkommen, während eine IT-Fachkraft, die schlimmstenfalls eine Tastatur, keinen Menschen malträtiert, mit rund 100.000 Euro mehr im Jahr rechnen kann?

Völlig verdrängt wird in der aufgeladenen Diskussion um Managergehälter noch eine ganz andere Frage: Warum regt sich ganz Deutschland über die zehn Millionen Euro Jahreseinkommen von SAP-Chef Bill McDermott oder von Allianz-Chef Oliver Bäte auf, aber scheinbar niemand über die noch viel höheren Jahreseinkommen mancher Spitzensportler und Schlagersternchen?

Und was ist mit den Promis?

Nach den jüngsten Rankings des US-Magazins Forbes hat der argentinische Fußballstar Lionel Messi, der derzeit bei FC Barcelona kickt, zuletzt mit umgerechnet 112 Millionen Euro elfmal so viel in einem Jahr verdient wie Siemens-Chef Kaeser, der weltweit immerhin Verantwortung für fast 398.000 Mitarbeiter trägt.

Warum wird bei Promis akzeptiert, was bei Managern gnadenlos als unsozial verurteilt wird? Wirtschaftspsychologe Becker hat auch darauf eine schlüssige Antwort: "Ein Prominenter – egal ob TV-Star oder Profi-Fußballer – ist im öffentlichen Empfinden einer von uns, einer, der von unten kommt. Und denen gönnt man die Millionen-Einkommen oder man blendet sie wahlweise einfach aus." Bei Managern aber sei das anders: Sie stünden über den meisten anderen Menschen, seien Vorgesetzte, hätten das Sagen. Der Siemens- oder der Allianz-Chef ist keiner von uns. Er steht in der Hierarchie höher. Da wird es dann mit den Millionen-Einkommen sehr problematisch, denn das betont den Unterschied zusätzlich – und das ist nicht erwünscht.

Klaus Wonneberger