Der fränkische TV-Hersteller Loewe beantragt Insolvenz

Umsatzeinbußen zwingen Unternehmen zu drastischen Schritten - vor 1 Stunde

KRONACH - Wieder steht ein fränkisches Traditionsunternehmen vor der Insolvenz: Der Kronacher TV-Hersteller Loewe hat einen entsprechenden Antrag beim Coburger Amtsgericht gestellt. Offenbar kämpfen die Oberfranken mit massiven Umsatzeinbußen.

Der TV-Hersteller Loewe kämpft um seine Existenz. © dpa



Die finanziellen Probleme müssen groß sein, so groß, dass der oberfränkische TV-Hersteller Loewe nun Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt hat. Das bestätigte das Amtsgerichtes in Coburg. Der Antrag sei bereits am Donnerstag eingegangen, das Unternehmen will das Verfahren in Eigenverwaltung durchlaufen und sich so retten. Das derzeitige Management behält die Geschäftsführung, der Insolvenzverwalter überwacht lediglich das, was die Verantwortlichen tun. Er wird vom Gericht bestellt.

"Wie in der gesamten Branche wird auch unser Geschäft durch die anhaltende Marktschwäche bei Fernsehgeräten schwer belastet", sagt Ralf Voigt, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Loewe in einer Pressemitteilung. "Unser relevantes Marktsegment in der gehobenen Preisklasse ist im laufenden Quartal um 20 Prozent rückläufig. Wir haben uns deshalb entschlossen, auf diesem Weg die weitere Sanierung von Loewe im Rahmen unseres Zukunftskonzeptes zu forcieren."

Weitere Informationen folgen.