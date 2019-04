Die Schlecker-Kinder müssen hinter Gitter

Branche: Drogerie

Sitz, Standort: Ehingen (Donau)

Kurzbeschreibung: Die Drogeriemarktkette Schlecker ging im Januar 2012 in die Insolvenz. In Mittelfranken waren davon ca 600 Mitarbeiterinnen betroffen.

Nach dem Scheitern des Versuchs, eine Transfergesellschaft zu bilden, wurden im März zunächst rund 40 Prozent aller Filialen geschlossen. Am 1.Juni 2012 kam dann das endgültige Aus für Schlecker, was für die bundesweit über 13.000 Mitarbeiterinnen die Kündigung bedeutete.



Themenarchiv Die Insolvenz der Firma Schlecker