Dieselskandal: Porsche muss 535 Millionen Euro zahlen

Bußgeld wurde unter anderem wegen Aufsichtpflichtverletzungen verhängt - vor 30 Minuten

STUTTGART - Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge des Dieselskandals gegen die Volkswagen-Tochter Porsche ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro verhängt. Grund seien unter anderem fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Nähere Informationen folgen in Kürze.

dpa