"Dreamteam": Adidas feilt mit Popstar Beyoncé an Zukunft

"Wir sind ein Dreamteam", sagt Konzernchef Kasper Rorsted - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Die Zahlen stimmen, der Blick geht in die Zukunft: Mit Beyoncé feilt Adidas an dem Image der Zukunft. Konzern-Chef Kasper Rorsted kündigt noch für dieses Jahr erste streng limitierte Entwürfe des Popstars an.

Pop-Star Beyoncé vor einem Jahr auf einem Musikfestival in Kalifornien: Mit der Sängerin bilde Adidas ein "Dreamteam", sagt Vorstandschef Rorsted. © Justin Lane/EPA/dpa



Pop-Star Beyoncé vor einem Jahr auf einem Musikfestival in Kalifornien: Mit der Sängerin bilde Adidas ein "Dreamteam", sagt Vorstandschef Rorsted. Foto: Justin Lane/EPA/dpa



Wie kraftvoll Adidas wächst, lässt sich am Hauptsitz in Herzogenaurach anschauen: Gerade wird mit "Arena" wieder ein spannend gestalteter Neubau bezogen, im August folgt die offizielle Einweihung — dem Monat des 70. Bestehens der heutigen Nummer zwei der Branche weltweit.

Die jüngsten Geschäftszahlen bestätigen die Expansion. Vor allem beim Gewinn hat der Sportartikelkonzern im ersten Quartal deutlich zugelegt und besser abgeschnitten als erwartet. "Wir sind erfolgreich ins Jahr gestartet, mit zweistelligen Umsatzzuwächsen in China und im E-Commerce-Geschäft", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted. Geradezu bombig nahm der Online-Handel zu, er stieg um satte 40 Prozent und soll in zwei Jahren vier Milliarden Euro am Gesamtumsatz erreichen.

Genau besehen, zeichneten sich zum Jahresauftakt aber auch Bremsspuren ab. So schwächelt der Umsatz in Westeuropa, und in Nordamerika bestehen die schon zuvor erkennbaren Lieferengpässe fort. "Das ist eine Herausforderung, wir hatten die Nachfrage bei Produkten im mittleren Preissegment unterschätzt", erklärte Rorsted die Nachschubprobleme. "Zum Jahresende wollen wir zur normalen Situation zurückkehren."

"Wir verlassen uns nie auf einen einzige Creator"

In den ersten drei Monaten wuchs der weltweite Umsatz währungsbereinigt nur um vier Prozent auf 5,88 Milliarden. Trotzdem bestätigte der Vorstand die angepeilte Prognose für das Gesamtjahr. Rorsted geht von einem Umsatzzuwachs von fünf bis acht Prozent aus, der Nettogewinn soll wie geplant um zehn bis 14 Prozent zulegen.

Geradezu begeistert spricht der dänische Manager von der neuen Partnerschaft mit dem Pop-Star Beyoncé. Die Sängerin bilde mit adidas ein "Dreamteam". Zum Jahresende sollen erste, streng limitierte Entwürfe aus ihrer Hand vorgestellt werden. Und dann hat adidas ja noch eine Menge anderer Markenbotschafter. Rorsted: "Wir verlassen uns nie auf einen einzige Creator."

Bilderstrecke zum Thema Zehn Dinge, die Sie noch nicht über Adidas wussten Der Herzogenauracher Adidas-Konzern ist hinter Nike weltweit die Nummer zwei bei den Sportartikelherstellern. Soweit, so bekannt. Wir haben zehn Dinge ausgegraben, die Sie noch nicht über das Unternehmen mit den drei Streifen wussten.



Angela Giese