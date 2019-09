Flixbus fährt Demonstranten gratis zu Klimastreiks

Unternehmen will bis 2030 klimaneutral werden - vor 7 Minuten

BERLIN - In elf Jahren will Flixbus klimaneutral sein, wie das Unternehmen bekanntgegeben hat. Der Fernbusanbieter setzt dabei auf das Engagement der Kunden. Zudem kündigt Flixbus Gratisfahrten für Demo-Teilnehmer der Klimastreiks an.

Das Unternehmen kündigte an, Teilnehmer der sogenannten Klimastreiks gratis mit dem Flixbus zu den Kundgebungen am 20. und 27. September zu fahren. Wer seine Teilnahme mit einem Foto belegt, erhält den Fahrpreis in Form eines Gutscheins erstattet. Flixbus gibt außerdem seinen Beschäftigten frei, die zum Klimastreik wollen. Die Busfahrer betrifft das nicht, sie sind bei Subunternehmen angestellt.

Der Fernbusanbieter Flixbus will zudem bis 2030 klimaneutral werden. Dazu soll verstärkt in Busse investiert werden, die mit Ökostrom, Wasserstoff oder Biogas fahren, wie Flixbus-Geschäftsführer Daniel Krauss der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Wir werden alles daran setzen, das zu schaffen." Allerdings werde man vorerst noch auf Dieselbusse angewiesen sein. Flixbus will deshalb mehr Kunden dazu bewegen, den Kohlendioxidausstoß solcher Fahrten durch Zahlungen für Klimaschutzprojekte zu kompensieren.

dpa, afr