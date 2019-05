Günstig tanken: So sparen Sie Geld an der Zapfsäule

NÜRNBERG - Die hohen Kraftstoffpreise sorgen derzeit wieder für Unmut bei den Autofahrern, da liegt es nahe, dass man gerne ein wenig beim Tanken sparen möchte. Doch wann sind Benzin oder Diesel am günstigsten? Tankt man besser auf dem Land oder in der Stadt? Wir haben einige Tipps gesammelt.

Aktuell leiden viele Autofahrer unter den hohen Kraftstoffpreisen. Für einen Liter Super zahlt man in Nürnberg aktuell zwischen 1,49 und 1,65 Euro. Da liegt es nahe, dass man gerne ein wenig beim Tanken sparen möchte. Wir haben einige Tipps zusammengestellt - zum Beispiel, wann die niedrigsten Preise an den Tankstellen herrschen und welcher Wochentag am günstigsten ist.

