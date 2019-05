IG Metall fordert mehr Geld für Kfz-Handwerker

MÜNCHEN - Mit einer Forderung von fünf Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 140 Euro, geht die IG Metall am Dienstag in München in die erste Verhandlung um einen neuen Tarifvertrag für das bayerische Kfz-Handwerk. Für die Auszubildenden fordert die IG Metall 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung pro Lehrjahr.

Im Kfz-Handwerk soll künftig besser verdient werden - das zumindest fordert die Gewerkschaft IG Metall. © Christoph Schmidt, dpa



Somit würden niedrigere Einkommen und die Auszubildenden überproportional von der Tariferhöhung profitieren. "Das Kfz-Handwerk muss für junge Menschen attraktiver werden. Dazu gehören bessere Einstiegsgehälter. Gerade in den Städten mit ihren hohen Lebenshaltungskosten tun sich junge Beschäftigte schwer, über die Runden zu kommen", sagte Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, laut Mitteilung.

Mit einem wachsenden Werkstattgeschäft, robusten Umsätzen und guten Renditen seien die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen "fairen Anteil für die Beschäftigten" gegeben, argumentiert die Gewerkschaft. "Das Kfz-Handwerk sollte nun die Chance nutzen, sich mit einem guten Tarifabschluss für die Zukunft aufzustellen", forderte Josef Brunner, Verhandlungsführer der IG Metall in Bayern. Nur mit motivierten und qualifizierten Beschäftigten ließen sich die zahlreichen Herausforderungen bewältigen – von E-Mobilität über Digitalisierung bis zur immer komplexeren Technik in den Fahrzeugen.

In den Verhandlungen will die IG Metall mit den Arbeitgebern außerdem über bessere Freistellungsmöglichkeiten vor Abschlussprüfungen sprechen. Die Friedenspflicht endet am 31. Mai.

