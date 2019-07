In den Sommerferien: Nürnberger Airport erwartet 700.000 Fluggäste

NÜRNBERG - Deutschland diskutiert über Flugscham, über eine CO2-Steuer und die Verteuerung von Kerosin - derweil werden allein in den Sommerferien etwa 700.000 Menschen vom Dürer-Airport in den Urlaub aufbrechen. Fast 6000 Starts und Landungen sind in den kommenden Wochen geplant - ein Ziel wird dabei besonders häufig angesteuert.

Schlange stehen: In den kommenden Wochen ist am Nürnberger Airport Geduld gefragt. Foto: Stefan Hippel



Den Protesten der "Fridays For Future"-Aktivisten zum Trotz sind die Franken in Urlaubslaune. Der Nürnberger Airport bereitet sich allein in den Sommerferien auf gut 700.000 Passagiere vor, das teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Allein am ersten Wochenende werden dabei über 40.000 Gäste abheben. Geplant sind dabei zwischen dem 26. Juli und 9. September rund 6000 Starts und Landungen.

Der Trend, auch das hat sich in den vergangenen Jahren nicht verändert, geht zum Meer. Antalya ist mit bis zu 380 Abflügen das absolute Top-Ziel der Franken. Es folgen: Palma de Mallorca (mehr als 200 Abflüge), Heraklion auf Kreta, Hurghada in Ägypten (jeweils 50) sowie Rhodos (rund 30). Insgesamt starten rund 125 Ferienflieger pro Woche ans Mittelmeer.

600.000 Koffer werden verladen

Ein Kraftakt, besonders für die Mitarbeiter am Dürer-Airport. Man habe zusätzliche Aushilfen angestellt, teilt der Flughafen mit, insgesamt seien etwa allein in der Gepäcksortierung rund 120 Mitarbeiter im 24-Stundenbetrieb tätig. In den Ferien verladen sie rund 600.000 Taschen und Koffer, schätzt das Unternehmen - 13.000 pro Tag. "Ein Mitarbeiter bewegt in einer Schicht bis zu vier Tonnen Gewicht mit seiner Muskelkraft", heißt es in einer Pressemitteilung. "Auch das Personal an den Check-in-Schaltern und auf dem Vorfeld wird in den Spitzenzeiten aufgestockt."

Der Airport rät allen Reisenden besonders in der Ferienzeit frühzeitig am Flughafen zu erscheinen. Empfehlungen geben dabei die entsprechenden Airlines heraus. "Zudem sollten die Passagiere vor dem Abflug die Gültigkeit ihrer Ausweispapiere überprüfen."