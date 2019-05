Job-Champions: Das sind Nürnbergs größte Arbeitgeber

Neben großen Konzernen finden sich auch lokale Unternehmen im Ranking - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Nicht immer müssen es nur die global agierenden Großkonzerne sein, die mit ihren lokalen Standorten zu den größten Arbeitgebern vor Ort zählen. Gerade in Nürnberg ist die Wirtschaft sehr breit aufgestellt, viele Top-Arbeitgeber sind Mittelständler, die ihren Sitz in der Frankenmetropole haben. Welche das sind zeigt unser Top-20-Ranking.

Weltkonzerne von Bosch bis Siemens prägen mit ihren lokalen Werken das Bild der Wirtschaft in Nürnberg. Doch in der Frankenmetropole gibt es auch eine Reihe von lokalen Größen, die in der Stadt ihren Firmensitz haben und hier zu den Top-Arbeitgebern gehören - viele bekannt Namen, doch auch so mancher "hidden Champion" gehört dazu.