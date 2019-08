Kfz-Versicherung: Für eine Million Autobesitzer in Bayern sinken Beiträge

BERLIN/MÜNCHEN - Bayerenweit können sich fast eine Million Autobesitzer freuen: die Beiträge bei Haftpflicht- und Kaskoversicherungen sinken. Aber auch schlechte Nachrichten gibt es für 500.000 Beitragszahler.

Für fast eine Million Autobesitzer in Bayern sinken die Beiträge bei Haftpflicht- und Kaskoversicherungen. In 14 Zulassungsbezirken gelten künftig niedrigere Regionalklassen, die bei der Kfz-Versicherung berücksichtigt werden, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. Und in diesen Bezirken sind knapp eine Million Autofahrer registriert. Die Regionalklassen spiegeln die Schadenbilanz der in den jeweiligen Bezirken zugelassenen Autos wider. Und je besser die Bilanz, umso günstiger ist in der Regel die Versicherung.

Deutlich weniger Bayern - aber immerhin noch 500.000 - müssen dagegen mit teureren Einstufungen rechnen: In elf Bezirken gelten laut GDV künftig höhere Regionalklassen. Die beste Schadenbilanz hätten die Experten für Kronach berechnet, die schlechteste für Ingolstadt.

