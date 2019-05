Kfz-Zulieferer Schaeffler investiert 45 Millionen Euro in Vietnam

HERZOGENAURACH - Schaeffler hat die Eröffnung seines neuen Werkes im vietnamesischen Bien Hoa gefeiert. Mehr als 45 Millionen Euro hat der Kfz- und Industrie-Zulieferer in den Bau der neuen Fertigungsstätte investiert. Bis Ende des Jahres schafft das Unternehmen rund 300 neue Arbeitsplätze.

Schaeffler hat in Vietnam ein neues Werk eröffnet. Es ersetzt die alte Fertigungsstätte vor Ort. Foto: Schaeffler AG



Vietnam sei vor mehr als elf Jahren der erste Produktionsstandort von Schaeffler in Südostasien gewesen, so Schaeffler Aufsichtsratschef Georg Schaeffler. Es gebe viele Gründe für das anhaltende Engagement in Vietnam. "Dazu zählen unter anderem die strategisch günstige Lage in Asien, die breit gefächerte, stabile und schnell wachsende Wirtschaft sowie die junge, gut ausgebildete und zielstrebige Bevölkerung.“



Das neue Werk liegt im Industriegebiet Amata in Bien Hoa, rund 50 Kilometer von Ho-Chi-Minh-Stadt, im Süden des Landes und ersetzt die bisherige Fabrik. Hier werden künftig Industrielager und Komponenten für unterschiedlichste Anwendungen produziert. Schaeffler erhöht die Kapazitäten für das bestehende Produktportfolio und schafft neue Produktlinien, unter anderem für Spannlager und Nadellager.

Schaeffler-Vorstand ist stolz

„Neben unseren Fertigungswerken in Korea haben wir in der Region Asien/Pazifik im Jahr 2016 in Thailand ein neues Werk für Automotive-Produkte in Betrieb genommen und sind jetzt stolz darauf, die Eröffnung dieses hochmodernen Standortes für Produkte der Sparte Industrie in Vietnam zu feiern“, sagte Stefan Spindler, Vorstand Industrie bei Schaeffler.

Die in Vietnam hergestellten Produkte werden nach Angaben des Unternehmens an Kunden aus unterschiedlichsten Industriebereichen, wie beispielsweise der Landwirtschaft, dem Bau- und Bergbaubereich, der Antriebstechnik, der Lebensmittelverarbeitung, der Textil-, Papier-, Stahl- und Zementindustrie sowie dem Bereich Motorräder, geliefert.

