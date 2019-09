Kostenlose Plastiktüten in Island künftig verboten

Auch in Deutschland gibt es derartige Bestrebungen - vor 59 Minuten

REYKJAVIK - Einzelhändler dürfen in Island von Sonntag an keine kostenlosen Tragetaschen aus Plastik oder anderen Stoffen mehr herausgeben. Dazu zählen auch die dünnen Plastiktüten, in denen in Supermärkten Obst und Gemüse verpackt werden kann

Dies berichtet der isländische Rundfunk RÚV. Das Parlament in Reykjavik hatte einer entsprechenden Gesetzesänderung zu dem Verbot im Mai seine Zustimmung gegeben. Die isländische Regierung will mit dieser und weiteren Maßnahmen den Gebrauch von Plastik reduzieren.

In Deutschland hatte zuletzt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) angekündigt, ein Verbot von Plastiktüten in Angriff nehmen zu wollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Ende Juli erklärt, eine Bundesratsinitiative für ein deutschlandweites Plastiktütenverbot zu starten.

dpa