Mieser Jahresauftakt: BMW rutscht in die roten Zahlen

Drohende Kartellstrafe ruiniert dem Autobauer die Quartalsbilanz - vor 15 Minuten

MÜNCHEN - Haben die deutschen Autobauer BMW, Daimler und der VW-Konzern verbotene Absprachen in Sachen Abgasnachbereitung getroffen? Die EU-Kommission sieht das offenbar so und hat die Konzerne inzwischen zu Stellungnahmen aufgefordert. Bei BMW, wo man die Vorgänge im Gegensatz zu den beiden heimischen Rivalen nicht von sich aus in Brüssel angezeigt hatte, zieht man nun Konsequenzen und bereitet sich auf eine teure Strafe vor.

Der Autobauer BMW ist im ersten Quartal in seinem Kerngeschäft in die roten Zahlen gerutscht. Dem Konzern droht eine teure Kartellstrafe. © Ng Han Guan, dpa



Der Autobauer BMW ist in seinem Kerngeschäft wegen der Milliardenrückstellung für eine drohende EU-Kartellstrafe in die roten Zahlen gerutscht. Im Automobilsegment lag der Verlust vor Zinsen und Steuern im ersten Quartal bei 310 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern in München mitteilte. Vor einem Jahr hatte BMW hier noch 1,88 Milliarden Euro Gewinn gemacht.

Die Münchner stellen für das EU-Kartellverfahren rund um angeblich verbotene Absprachen deutscher Autobauer in Sachen Abgasnachbereitung 1,4 Milliarden Euro zurück. Anfang April hatte BMW bereits angedeutet, wohl mehr als eine Milliarde Euro dafür aufwenden zu müssen. In diesem Jahr rechnet BMW nun nur noch mit einer Marge - also der Anteil vom operativen Gewinn am Umsatz - vor Zinsen und Steuern von 4,5 bis 6,5 Prozent im Automobilgeschäft, wie das Unternehmen konkretisierte. 2018 hatte sie noch 7,2 Prozent betragen.

Umfeld für BMW bleibt schwierig

Neben der Vorsorge für eine mögliche Kartellstrafe belastet BMW weiter das schwierige Umfeld in der Autobranche sowie höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Konzernweit ging der Umsatz um 0,9 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro zurück, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 589 Millionen Euro knapp 80 Prozent niedriger. Unter dem Strich verdiente BMW mit 588 Millionen Euro nur noch rund ein Viertel von dem Überschuss aus dem Vorjahreszeitraum.

dpa