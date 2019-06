Mietschulden sind im Osten deutlich höher als im Westen

Jeder Dritte sucht dort Hilfe bei einer Schuldnerberatung - vor 1 Stunde

WIESBADEN - In Ostdeutschland suchen 31 Prozent der Bürger wegen Mietschulden Hilfe bei einer Schuldnerberatung - In Westdeutschland macht das nur jeder Fünfte. Auch die Summe der Mietschulden ist im Osten höher: Sie liegt bei durchschnittlich 1147 Euro.

Im Osten liegen die Mietschulden höher als im Westen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. © dpa



Mietschulden sind in Ostdeutschland deutlich weiter verbreitet als im Westen. Wegen Rückständen für die Wohnung suchte 2018 fast jeder Dritte (31 Prozent) im Osten Hilfe bei einer Schuldnerberatung. In den alten Bundesländern kam nur knapp jede fünfte (18 Prozent) überschuldete Person wegen Mietschulden zu einer Beratungsstelle, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Die Bürger im Osten haben demnach auch höhere Mietschulden. Mit im Schnitt 1147 Euro waren die ausstehenden Zahlungen für die Wohnung dort höher als in Westdeutschland (786 Euro). Jedoch haben die Bürger in Ostdeutschland auch niedrigere Wohnkosten: Während diese dort im Schnitt 420 Euro im Monat betrugen, fielen im Westen 512 Euro an, so die Wiesbadener Statistiker.

Im deutschlandweiten Mittel waren die überschuldeten Bundesbürger 2018 mit knapp 1,8 Monatsmieten im Rückstand. Das waren 3 Prozent der Gesamtschulden von gut 29 000 Euro.

dpa