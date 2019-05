Mit Jay-Z und Basketball: Puma im digitalen Höhenflug

Herzogenauracher Sportartikelhersteller setzt auf Social Media - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es gab Zeiten, in denen die Marke Puma kaum noch angesagt war. Kleidung des Sportartikelherstellers mit der Raubkatze im Logo galt als uncool. Doch das hat sich geändert. Mit prominenten Influencern und Basketballern haben sich die Herzogenauracher wieder zur Nummer drei auf dem Weltmarkt vorgearbeitet.

Puma stellt dem Rapper und Unternehmer Jay Z für seine Reisen im Dienste des Unternehmens ein Flugzeug zur Verfügung. © Twitter



Puma stellt dem Rapper und Unternehmer Jay Z für seine Reisen im Dienste des Unternehmens ein Flugzeug zur Verfügung. Foto: Twitter



Wenn sich internationale Topmodels in Nürnberg aufhalten, erkennt man sie auf offener Straße nur selten auf den ersten Blick. Um nicht von Fans auf ein Foto oder Autogramm angesprochen zu werden, verstecken sie sich hinter dunklen Sonnenbrillen, breiten Schals oder tiefsitzenden Mützen. Doch was die Stars im realen Leben verheimlichen, posten sie auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken.

So wie Adriana Lima. Die Brasilianerin schlenderte Anfang April fast unerkannt über den Handwerkerhof, auf Instagram teilte sie ihre Erlebnisse ganz offen mit ihren Fans. Erst trank sie einen Cappuccino, dann inspizierte sie die frischen Erdbeeren eines Obsthändlers. Grund für ihren Besuch in Franken war ein Termin bei Puma in Herzogenaurach. Das Model ist seit Oktober 2018 beim Sportartikelhersteller unter Vertrag und fungiert seither als Botschafterin für Puma Women’s Training.

Wie es sich für ein gut vernetztes Topmodel gehört, teilte Adriana Lima natürlich auch ihren Besuch in der Konzernzentrale mit ihren Followern. In ihrer Story veröffentlichte sie einen Film, der zeigt, wie sie in einem Auto sitzt, das auf das Puma-Gebäude zufährt. Ein Video, das zwar wenig Aussagekraft hat, aber immerhin zwölf Millionen Fans erreicht. Und das gefällt nicht nur Limas Followern, sondern auch Puma.

Der Sportartikelhersteller setzt auf Stars und Influencer, die auf Social Media möglichst viele Menschen erreichen. Im April 2018 zeigte sich die ebenfalls bei Puma unter Vertrag stehende Selena Gomez in der Nürnberger Innenstadt und posierte bereitwillig für Selfies mit ihren Fans. Das Popsternchen hat knapp 150 Millionen Abonnenten auf Instagram. Im Juli freute sich dann die Belegschaft des Sushi-Restaurants Kokoro über eine Stippvisite von Musiker Pharrell Williams, der wiederum mit Adidas kooperiert.

Das Szenario ist immer das gleiche. Ein Weltstar kommt in die Stadt, postet ein paar Fotos und Videos und im Internet ist der Aufschrei groß. Was Unternehmen aus anderen Branchen nicht schaffen, gelingt Sportartikelherstellern wie Adidas, Nike oder Puma umso besser. Sie haben die Digitalisierung angenommen und setzen gezielt auf die Präsenz in sozialen Netzwerken. So erreichen sie Zielgruppen, die sie über Anzeigen in Zeitungen und TV-Spots nicht mehr ansprechen würden.

Erst im Herbst 2018 ist Puma wieder ins Basketballgeschäft in den USA eingestiegen. Der Vorteil an Basketballkleidung: Sie wird auch außerhalb von Turnhallen getragen und kommt als Lifestyleprodukt bei jungen Menschen gut an. Um die richtige Zielgruppe zu erreichen, hat sich der Sportartikelhersteller den New Yorker Rapper und Unternehmer Jay-Z mit ins Boot geholt. Er fungiert als kreativer Kopf und sucht Markenbotschafter in den USA aus.

Bilderstrecke zum Thema Adidas und Puma: Die Geschichte zweier fränkischer Sportgiganten 1920 gründeten die Gebrüder Dassler eine Schuhfabrik in Herzogenaurach. Nach Unstimmigkeiten trennten sich Adolf und Rudolf Dassler und bauten jeweils eigene Fabriken auf: Adidas und Puma. Aus den mittelfränkischen Unternehmen wurden Weltkonzerne. Wir zeigen die Geschichte der Sportartikelhersteller in Bildern.



Auch in Deutschland hat sich der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach in dieser Woche den ersten Klub ins Portfolio geholt. Mit Brose Bamberg rüstet Puma nicht nur den neunmaligen Basketballmeister aus, sondern auch einen Verein vor der Haustür. "Brose Bamberg ist der perfekte Partner, um nach unserer Rückkehr in den Basketball auch in unserem Heimatmarkt Fuß zu fassen", erklärt Matthias Bäumer, Area General Manager des Unternehmens. Puma stattet aber nicht nur alle Mannschaften von Brose Bamberg ab der kommenden Spielzeit aus, die Profispieler sollen sich auch an der Entwicklung von neuen Schuhtechnologien beteiligen, heißt es.

Wie genau das aussehen soll und wie viel Geld das Unternehmen in Brose Bamberg, den Basketball oder Influencer steckt, ist unklar. Zu einzelnen Vertragsdetails äußert sich Puma nicht, heißt es aus der Pressestelle. Die Investitionen scheinen sich aber zu lohnen. Im Jahr 2018 stiegen die Umsätze währungsbereinigt um 18 Prozent. Die Zeiten, in denen Puma nicht angesagt war, sind lange vorbei.