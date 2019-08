Neues Verteilzentrum: Amazon kommt nach Nürnberg

Versandriese will sich am Hafen ansiedeln - 90 Arbeitsplätze entstehen - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - In Eggolsheim ist ein Sortierzentrum im Gespräch, für Allersberg plant der Versandriese wohl ebenfalls eine Niederlassung: Amazon hat Franken im Visier. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, in Nürnberg ein neues Verteilerzentrum zu eröffnen - und das schon bald.

Weil Kunden immer schneller ihre Pakete wollen, muss Amazon reagieren - und setzt dabei auf Verteilzentren. © dpa



Weil Kunden immer schneller ihre Pakete wollen, muss Amazon reagieren - und setzt dabei auf Verteilzentren. Foto: dpa



Amazon macht Nägel mit Köpfen. Nachdem in Eggolsheim ein Sortierzentrum geplant ist, soll schon im Herbst ein Verteilzentrum in Nürnberg eröffnet werden. Nur so, betont der Versandgigant, könne man der wachsenden Kundennachfrage gerecht werden. Allein in Deutschland setzt Amazon über zehn Milliarden Euro um, verschickt Tag für Tag Hunderttausende Pakete.

Bilderstrecke zum Thema Vom Online-Buchhändler zum Internet-Giganten: Zehn Fakten über Amazon Heute ist Amazon ein Gigant des Internets - mit hochfliegenden Plänen. Am Anfang aber stand eine kleine Online-Buchhandlung, die noch dazu anders heißen sollte. Zehn Fakten über den ebenso beliebten wie umstrittenen Versandhändler.



In Nürnberg werde man gut 90 Arbeitsplätze in dem rund 3400 Quadratmeter großen Verteilzentrum schaffen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Für die Auslieferung der Pakete an Kunden werden zudem bei Lieferpartnern etwa 150 Fahrer angeheuert. Als Standort hat sich das Versandunternehmen den Nürnberger Hafen ausgesucht, wo man mit regionalen Partnern koopieren wolle.

"Kunden wollen schnellere Bestellmöglichkeiten"

"Das Verteilzentrum ist unsere kleinste Einheit", erklärt eine Amazon-Sprecherin auf Nachfrage. Konkret könne man den Weg eines Amazon-Pakets so skizzieren: Die Sendung wird in den sogenannten Logistikzentren, also den Lagern, verarbeitet. "Davon gibt es 13 in Deutschland", so die Sprecherin. Von dort werden die Pakete in Sortierzentren geschickt, um am Ende in einem Verteilzentrum wie dem, das in Nürnberg geplant ist, zu landen. "Von dort geht es dann zum Kunden, wobei der Weg flexibel ist."

Lange kam Amazon ohne solche Zentren aus, doch das hat sich geändert. Seit sprießen die Verteileinrichtungen in der ganzen Republik aus dem Boden. "Wir sehen, dass die Kunden schnellere und flexiblere Bestellmöglichkeiten wollen", sagt die Sprecherin. Das Stichwort sei dabei "Next-Day-Delivery", also die Lieferung eines Paketes am nächsten Tag. "Um das zu schaffen, sind die Verteilzentren notwendig."

Zu dem Sortierzentrum, das im oberfränkischen Eggolsheim geplant ist, gebe es hingegen keine Neuigkeiten. Die Eröffnung sei weiterhin für Herbst geplant. 300 Arbeitsplätze will Amazon dort schaffen, der Marktgemeinderat hat der Ansiedlung bereits zugestimmt. Gerüchte, nach denen der Versandriese auch in Allersberg heimisch werden will, wollte die Sprecherin nicht bestätigen. "Das sind Gerüchte." Eine PDF-Datei, in der der Name Amazon vorkommt, sorgte dort aber zuletzt für Wirbel.