Nonstop ab Nürnberg nach Dubai: Airline fliegt in die Emirate

Stadt richtet Weltausstellung 2020 aus - Zwei Flüge pro Woche geplant - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Dubai dürfte im kommenden Jahr eines der gefragtesten Reiseziele überhaupt werden. Neben XXL-Hochhäusern und luxuriösen Hotels zieht 2020 die Weltausstellung Besucher an. Auch an Nürnberg lockt die schillernde Wüstenmetropole ein Stück näher heran - mit neuen Direktflügen.

Kurz vor Weihnachten, das teilt der Albrecht-Dürer-Airport mit, werde von FTI Touristik die beliebte Verbindung nach Dubai wieder angeboten. Mit dem Wechsel auf den Winterflugplan am 21. Dezember heben zwei Flieger pro Woche in Richtung Nahost ab. Die Reisen sind aber nur über den Reisevermittler buchbar, durchgeführt werden die Flüge von der bulgarischen Airline Holiday Europe, die erst in diesem Jahr gegründet wurde. Geflogen wird mit einem Airbus A321neo, der bis zu 215 Passagieren Platz bietet.

Bilderstrecke zum Thema Von Nürnberg in die Welt: Direktziele vom Dürer-Airport Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben die Länder für Sie aufgelistet, in die man von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Schönen Urlaub!



tl