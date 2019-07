"Prime-Day" bei Amazon: Verdi ruft zu Streiks auf

"Kein Rabatt auf unsere Einkommen" lautet das Motto der Gewerkschaft - vor 1 Stunde

BAD HERSFELD/MÜNCHEN - Zwei Tage lang gibt es wieder Rabatte und Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden. Anlässlich der Aktionstage sollen die Mitarbeiter des Online-Händlers ihre Arbeit ruhen lassen. An sieben Standorten soll gestreikt werden.

An sieben Amazon-Standorten soll gestreikt werden. © Holger Hollemann/dpa



An sieben Amazon-Standorten soll gestreikt werden. Foto: Holger Hollemann/dpa



Beim Online-Händler Amazon soll an diesem Montag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi erneut gestreikt werden. Anlass ist der bis einschließlich Dienstag laufende Aktionstag "Prime-Day" mit Sonderangeboten für Stammkunden. Unter dem Motto "Kein Rabatt auf unsere Einkommen" sollten nach Verdi-Angaben die Mitarbeiter bereits in der Nacht an sieben deutschen Standorten ihre Arbeit ruhen lassen. Genaue Uhrzeiten für den Streikbeginn wurden nicht genannt.

Gestreikt werden soll an den Amazon-Standorten in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz sowie an den zwei Standorten im osthessischen Bad Hersfeld.

Bilderstrecke zum Thema Vom Online-Buchhändler zum Internet-Giganten: Zehn Fakten über Amazon Heute ist Amazon ein Gigant des Internets - mit hochfliegenden Plänen. Am Anfang aber stand eine kleine Online-Buchhandlung, die noch dazu anders heißen sollte. Zehn Fakten über den ebenso beliebten wie umstrittenen Versandhändler.



Verdi kämpft seit mehr als sechs Jahren um einen Tarifvertrag und Lohnerhöhungen. In ganz Deutschland hat Amazon zwölf Warenlager an elf Logistikstandorten und beschäftigt nach eigenen Angaben rund

13 000 Angestellte.

dpa