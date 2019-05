Sie gilt als eine der größten Job-Messen Deutschlands, die Akademika in Nürnberg. Aus insgesamt fünf südlichen Bundesländern reisen Interessenten nach Mittelfranken, bis zum 22. Mai können sie sich in der Frankenhalle ein Bild vom Berufsleben machen und einen Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern herstellen. © Horst Linke, NNZ

