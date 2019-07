Schaeffler verkauft Werk in Hamm an Management

Keine Informationen zum Kaufpreis - Sparte steckt im Umbau - vor 47 Minuten

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler treibt den Umbau seiner Autozuliefersparte voran. Das Unternehmen hat sein Werk in Hamm (Sieg) an das Management verkauft.

Dies teilte der SDax-Konzern am Montag in Herzogenaurach mit. Alle bisherigen 110 Arbeitsplätze am Standort sollen erhalten bleiben. Mit sofortiger Wirkung werde das Management zum neuen Eigentümer, teilten die Franken mit.

Zum Kaufpreis äußerte sich Schaeffler nicht. Das Geschäft soll schon bald in trockene Tücher gebracht werden, kartellrechtliche Zustimmungen braucht das Unternehmen dafür nach eigenen Angaben nicht. Die Autozuliefersparte von Schaeffler steckt derzeit im Umbau, um die Sparte für den Schwenk hin zur Elektromobilität fit zu machen und die momentane Flaute an den Märkten abzufedern.

dpa