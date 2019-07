Schwan Stabilo streicht 200 Stellen in der Region

HEROLDSBERG - Vom Shooting-Star zum Sorgenkind: Die Kosmetik-Sparte des Stifteherstellers Schwan-Stabilo musste nach Boomzeiten in den letzten beiden Geschäftsjahren Federn lassen – vor allem in Europa.

200 Stellen sollen bei Schwan Stabilo abgebaut werden. Foto: Harald Sippel



Das Unternehmen zieht jetzt nach Umstellungen in Sortiment und Produktion auch personelle Konsequenzen: Schwan-Stabilo kündigte den Abbau von 200 der insgesamt 1300 Arbeitsplätze an den deutschen Kosmetik-Standorten Heroldsberg und Weißenburg an.

Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern laufen. Das Unternehmen werde alle sozialverträglichen Möglichkeiten wie Altersteilzeit oder Frühverrentung nutzen, aber "am Ende wird es ohne betriebsbedingte Kündigungen wohl nicht gehen", sagt Geschäftsführer Jörg Karas.

Die Produktion in Tschechien und den USA soll dagegen ausgebaut werden. Dort kann das Unternehmen seine Eyeliner oder Kajalstifte kostengünstiger produzieren als am Heimatstandort. Insgesamt stehen rund 700 Firmen aus 70 Ländern auf der Kundenliste der Heroldsberger. Darunter prominente Namen wie Chanel, Dior oder L‘Oreal.

Karas verweist auf verändertes Verbraucherverhalten, steigenden Preisdruck und die weltweite Handelsbarrieren, die sich negativ auf das Unternehmen auswirkten. Im Geschäftsjahr 2017/18 (30. Juni) ging der Umsatz der Schwan-Kosmetiksparte um 11,6 Prozent auf 322,4 Millionen Euro zurück. Das ließ unter dem Strich die Erlöse der gesamten Gruppe auf 685 (Vorjahr: 714) Millionen Euro sinken. Im eben abgeschlossenen Jahr 2018/19 rechnet das Management mit einem weiteren einstelligen Umsatzrückgang.

Ausbau in Nordamerika

Karas bedauerte den "schmerzlichen Schritt", aber die unter Druck stehenden Teile des Kerngeschäfts müssten wieder auf eine langfristig profitable Basis gestellt werden. Mit dem Ausbau der Produktion in Nordamerika hofft das Unternehmen auch, mögliche Handelsbarrieren im wichtigsten US-Markt zu umgehen.

Zur Schwan-Gruppe gehören neben der Kosmetik-Sparte auch die Bereiche Schreibgeräte ("Stabilo Boss") und Outdoor-Produkte ("Deuter", "Ortovox"). Sie werden jeweils seelbstständig geführt.

